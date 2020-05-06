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Три мільярди осіб у 2070 житимуть в умовах екстремальної спеки, - дослідження

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 15:38
Три мільярди осіб у 2070 житимуть в умовах екстремальної спеки, - дослідження
Ілюстративне фото (news.yahoo.com)

Згідно з дослідженням, це можливо в разі збереження поточних викидів в атмосферу

Якщо планета продовжить нагріватися на поточних рівнях протягом наступних 50 років, до трьох мільярдів людей у 2070 році житимуть в областях, які вважаються занадто спекотним для проживання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Національної академії наук США.

Як йдеться в опублікованих у дослідженні висновках, міжнародна група археологів, кліматологів і екологів заявила, що якщо викиди парникових газів, що утримують тепло, триватиме нинішніми темпами, до 2070 року 3 мільярди людей будуть жити в умовах більшої спеки, ніж останні 6000 років.

    За даними дослідження, на кожен градус потепління близько мільярда осіб будуть змушені мігрувати в холодніші райони Землі, або адаптуватися до екстремальних умов спеки.

    Зараз більшість населення світу проживає в районах з середньорічною температурою від 11 до 15°C. Менша кількість людей проживає в районах з температурою від 20 до 25°C, а саме в Південній Азії. На думку вчених, в таких природних умовах люди жили останні 6000 років.

    За словами дослідників, до 2100 року середня температура у світі зросте на 3°C. Це може мати серйозні наслідки для вирощування продуктів, доступу до води й міжнародних конфліктів, викликаних міграцією.

    При цьому наголошується, що при скорочення глобальних викидів вуглецю кількість людей, які постраждають від змін клімату, може зменшитися вдвічі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що процес глобального потепління в Україні йде швидше, ніж у світі. В Європі зима була на 3,4 градуса тепліше норми, в Україні - на 6 градусів.

    Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря у Києві протягом грудня 2019 року - січня 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимових місяці були плюсові середньомісячні температури.

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