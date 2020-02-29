Глобальне потепління: вчені зробили важливу заяву

Глобальне потепління допоможе перемогти бактерія (колаж: РБК-Україна)

Глобальне потепління і кліматичні зміни можна сповільнити за допомогою бактерії Madseniana

Глобальне потепління можна запобігти за допомогою бактерії, яка здатна розкладати промислові відходи. Відкриття, зроблене вченими Корнельського університету, допоможе сповільнити кліматичні зміни й зробити планету чистішою.

Дослідники з Корнельського університету (США) виявили новий вид бактерій, що мешкають в грунті, які здатні руйнувати органічні речовини, в тому числі хімічні речовини, що викликають рак, які виділяються при спалюванні вугілля, газу, нафти й відходів, повідомляє прес-служба університету.

Ці бактерії відносяться до нового виду Madseniana, який належить роду Paraburkholderia. Бактерії цього роду відомі своєю здатністю розкладати ароматичні сполуки. А деякі його види можуть утворювати кореневі "бульби", які фіксують атмосферний азот.

Дослідивши гени рибосомальної РНК бактерії Madseniana, вчені отримали генетичний доказ того, що перед ними - унікальний вид. Досліджуючи бактерію, вони помітили, що Madseniana особливо вправна в розщепленні ароматичних вуглеводнів, які складають лігнін, основний компонент рослинної біомаси та органічної речовини ґрунту. Ароматичні вуглеводні також містяться в токсичних ПАУ (поліароматичні вуглеводні).

Це означає, що нещодавно знайдені бактерії можуть зіграти важливу роль у кругообігу вуглецю в грунті. Зрозумівши, як бактерії розщеплюють вуглець, дослідники зможуть знайти ключ до стійкості ґрунту і зможуть передбачати майбутнє глобального клімату.

Нагадаємо, що глобальне потепління може призвести до проблем зі здоров'ям у чоловіків.