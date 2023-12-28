Геймерам и котолюбам дарят бесплатную Cat Quest: где найти игру и как скачать

Популярную среди геймеров игру Cat Quest с сегодняшнего дня можно скачать бесплатно. Ее дарит всем ценителям Epic Games в рамках праздничной "распродажи" .

При подготовке материала были использованы следующие источники: Epic Games, Epic Games Store.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этой игре и где можно найти ее бесплатную версию.

Основное об игре и где ее искать

Cat Quest - отмеченная несколькими наградами ролевая боевая игра.

Некоторые называют эту игру настоящей кошачьей авантюрой, ведь ее исполнение и магия - действительно сказочные.

Действие игры происходит в огромном мире кошек и преисполнено приключений. Главному герою приходится искать похищенную сестру, бороться с множеством препятствий, проходить интересные квесты и собирать эпическую добычу.

Скачать игру бесплатно можно в цифровом магазине Epic Games. Предложение будет действительным до вечера 29 декабря 2023 года.

Коты бывают разными (скриншот: store.epicgames.com)

Что нужно знать о праздничной "распродаже"

Известная американская компания Epic Games, занимающаяся разработкой видеоигр, подготовила специальные предложения к зимним праздникам.

В рамках праздничной "распродажи" геймерам предлагают:

тысячи игр со скидками

неограниченные купоны Epic на скидку 33%

повышение программы вознаграждений Epic Rewards до 10%

ряд бесплатных игр и других "бонусов"

Праздничная акция продлится до 18:00 (по киевскому времени) 10 января 2024 года.