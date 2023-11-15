Начало геймерской эпохи: легендарные игры 90-х, изменившие игровую индустрию

Для многих геймеров 90-е годы продолжают оставаться "золотым временем", а его влияние ощущается и по сей день. Некоторые компьютерные игры той эпохи не только переписали историю игровой индустрии, но и внесли невероятный вклад, представив новаторские идеи и установив стандарты для будущих поколений.

РБК-Украина (проект Styler) собрала для вас материал об играх, изменивших целые поколения.

Mortal Kombat II (1993)

Выпущенная в 1993 году, эта аркадная игра в жанре файтинга от Midway Games стала классикой. Вторая часть франшизы быстро приобрела статус культовой благодаря кровавым поединкам, уникальным персонажам и динамичному геймплею. Игроки могли выбирать из разных бойцов с необычными приемами и фаталити.

Mortal Kombat II внесла значительный вклад в популяризацию жанра файтинг и стала одним из ключевых тайтлов в истории видеоигр.

Mortal Kombat II в 1993 году (фото: Mortal Kombat Wiki)

Sonic the Hedgehog (1991)

Sonic the Hedgehog, выпущенный в 1991 году для игровой консоли Sega Genesis, является культовой платформенной игрой, созданной командой Sonic Team. Главным персонажем выступает Sonic, голубой еж с уникальной способностью перемещаться со сверхзвуковой скоростью. Игроки вступали в увлекательное приключение, борясь с врагами и собирая кольца.

Sonic the Hedgehog стал символом Sega и игрой, которая помогла установить Sonic как одного из известнейших персонажей в мире видеоигр.

Sonic the Hedgehog в 1991 году (фото: RetroGames.cz)

Battle City Tank (1990)

Классическая аркадная игра, выпущенная в 1990 году для игровых консолей и компьютеров. В этой игре игрок управляет танком, защищая свою базу и сражаясь с вражескими машинами на поле боя. Цель - уничтожить все вражеские танки и защитить свою базу.

Игра предложила простой, но увлекательный геймплей, ставший популярным среди любителей аркадных игр.

Battle City 1990 Tank оставила свой след в истории видеоигр, благодаря своей динамике и возможности бороться с друзьями в кооперативном режиме.

Battle City Tank в 1990 году (фото: Steam)

Super Mario Bros (1985)

Выпущенная в 1985 году для игровой консоли Nintendo Entertainment System (NES), эта игра является одним из самых влиятельных и успешных творений в истории видеоигр.

Разработанная Shigeru Miyamoto и командой Nintendo, она стала символом жанра платформенных приключений, где игроки управляют сантехником Марио, целью которого является спасение принцессы Пич и победа над зловещим Боузером.

Супер Марио Брос установила стандарты для геймплея, дизайна уровней и внедрение ключевых элементов, таких как звезды и трубы. Ее огромный успех способствовал укреплению позиций Nintendo как важного участника в мире видеоигр и стал первым шагом в формировании культуры игр, которую мы знаем сегодня.

Super Mario Bros в 1985 году (фото: Nintendo)

Doom (1993)

Игра, установившая стандарты для жанра шутеров от первого лица. Doom не только предложил увлекательные уровни и ужасающих монстров, но и впервые представил игровому миру редактор уровней, вдохновив сообщество на создание собственного уникального контента.

Этот легендарный шутер, разработанный id Software, выступил эталоном в своем жанре, предлагая игрокам уникальное сочетание интенсивного экшена и темного, атмосферного мира, обитаемого демоническими тварями.

"Doom" поразил игровое сообщество передовыми технологиями, включая трехмерную графику и многопользовательский режим через локальную сеть (LAN), укрепив свою репутацию как одну из крупнейших видеоигр в истории.

Doom в 1993 году (фото: Steam)

Age of Empires (1997)

Стратегическая игра в реальном времени, разработанная Ensemble Studios, выступила в роли настоящего первопроходца в мире видеоигр. Эта игра воплотила концепцию управления цивилизацией от древности до средневековья, став первой в своем роде.

Сочетание стратегии, истории и разнообразия культур превратили "Age of Empires" в культовую игру, а ее влияние на жанр стратегий в реальном времени остается ощутимым даже спустя десятилетия.

Игроки могут создавать свои империи, бороться, исследовать и взаимодействовать с разными цивилизациями, наслаждаясь увлекательным игровым опытом.

Age of Empires в 1997 году (фото: PC Gamer)

Quake (1996)

Этот известный шутер от первого лица, созданный id Software, не только стал миллионным бестселлером, но и завоевал славу в мире видеоигр благодаря нескольким ключевым факторам.

Начальное внедрение трехмерной графики сделало "Quake" революционной в области шутеров, открыв новые горизонты для многопользовательских онлайн-игр и стал прародителем современных сетевых сражений.

Эта игра установила стандарты по многим аспектам игровой индустрии, оставаясь неотъемлемой частью развития видеоигр.

Quake в 1996 году (фото: Xbox Wire)