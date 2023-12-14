Праздничная "распродажа" от Epic Games. Какие популярные игры можно получить бесплатно
Известная американская компания Epic Games, занимающаяся разработкой видеоигр, предлагает праздничную "распродажу" популярных среди всех геймеров игр. Некоторые из них можно получить бесплатно. Другие же - стоят буквально копейки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие видеоигры от Epic Games украинцы могут получить бесплатно, а за какие придется хоть и немного, но все же заплатить.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Epic Games, Epic Games Store.
Праздничные предложения
"Мы хотим, чтобы в 2023 году у вас были самые счастливые праздники, поэтому мы собрали самую праздничную распродажу", - говорится в сообщении на сайте компании.
Геймерам предлагают:
- тысячи игр со скидками
- неограниченные купоны Epic на скидку 33%
- повышение программы вознаграждений Epic Rewards до 10%
- ряд бесплатных игр и других "бонусов"
Праздничная акция продлится до 18:00 (по киевскому времени) 10 января 2024 года.
Не упустите свой шанс (скриншот: store.epicgames.com)
Какие игры можно получить бесплатно
В рамках ежегодной праздничной распродажи Epic Games планирует "раздать" геймерам 17 различных игр.
Еженедельно в цифровом магазине компании будет открываться очередная игра, которую можно скачать совершенно бесплатно.
Кроме того, компания предлагает пользователям другие эксклюзивные предложения и "плюшки".
Бесплатные бонусы для разных игр (скриншот: store.epicgames.com)
Сейчас Epic Games предлагает получить бесплатный легендарный набор Destiny 2: Legacy Collection.
Он охватывает три эпические кампании:
- The Witch Queen
- Beyond Light
- Shadowkeep
Акция продлится до 20 декабря (скриншот: store.epicgames.com)
Через определенный промежуток времени откроется новая бесплатная игра (какая именно - пока неизвестно).
Открытия второй игры все ждут с нетерпением (скриншот: store.epicgames.com)
Игры от Epic Games со скидкой
В рамках праздничной распродажи ряд игр от Epic Games предлагают приобрести со скидкой.
В акционные предложения попали, среди прочих:
- Alan Wake 2 (990,40 грн вместо 1,238 грн)
- EA SPORTS FC™ 24 Standard Edition (679,60 грн вместо 1,699 грн)
- Lord of Rings Return to Moria (619,65 грн вместо 729 грн)
- Assassin's Creed® Mirage (762,30 грн вместо 1,089 грн)
- Dead Island 2 (749,40 грн вместо 1,249 грн)
- Witchfire (656,10 грн вместо 729 грн)
- Ghostrunner 2 (849,15 грн вместо 999 грн)
- Hogwarts Legacy (959,40 грн вместо 1,599 грн)
- Lords of the Fallen (974,35 грн вместо 1,499 грн)
- The Crew ™ Motorfest Standard Edition (759,50 грн вместо 1,519 грн)
- Remnant 2 (779,40 грн вместо 1,299 грн)
- Mortal Kombat 1 (1,109 грн вместо 1,849 грн)
Некоторые игры - существенно подешевели (скриншот: store.epicgames.com)
Напомним, ранее мы рассказывали о начале геймерской эпохи - легендарных играх 90-х, изменивших игровую индустрию.
Читайте также о лучших играх года, ставших победителями The Game Awards 2023.