ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Геймерам і котолюбам дарують безкоштовну Cat Quest: де знайти гру і як завантажити

Четвер 28 грудня 2023 18:14
UA EN RU
Геймерам і котолюбам дарують безкоштовну Cat Quest: де знайти гру і як завантажити Ця гра - динамічна й цікава (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Популярну серед геймерів гру Cat Quest відсьогодні можна завантажити безкоштовно. Її дарує всім поціновувачам Epic Games у межах святкового "розпродажу".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю гру і де можна знайти її безкоштовну версію.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Epic Games, Epic Games Store.

Основне про гру та де її шукати

Cat Quest - відзначена кількома нагородами рольова бойова гра.

Дехто називає цю гру справжньою котячою авантюрою, адже її виконання та магія - дійсно казкові.

Дія гри відбувається у величезному світі котів і сповнена пригод. Головному герою доводиться шукати викрадену сестру, боротися з безліччю перешкод, проходити цікаві квести і збирати епічну здобич.

Завантажити гру безкоштовно можна у цифровому магазині Epic Games. Пропозиція буде дійсна до вечора 29 грудня 2023 року.

Геймерам і котолюбам дарують безкоштовну Cat Quest: де знайти гру і як завантажити

Коти бувають різними (скріншот: store.epicgames.com)

Що треба знати про святковий "розпродаж"

Відома американська компанія Epic Games, що займається розробкою відеоігор, підготувала спеціальні пропозиції до зимових свят.

В межах святкового "розпродажу", геймерам пропонують:

  • тисячі ігор зі знижками
  • необмежені купони Epic на знижку 33%
  • підвищення програми винагород Epic Rewards до 10%
  • низку безкоштовних ігор та інших "бонусів"

Святкова акція триватиме до 18:00 (за київським часом) 10 січня 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про початок геймерської епохи - легендарні ігри 90-х, які змінили ігрову індустрію.

Читайте також про найкращі ігри року, що стали переможцями The Game Awards 2023.

Читайте РБК-Україна в Google News
PlayStation подарунки ігри комп'ютери