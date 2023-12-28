Геймерам і котолюбам дарують безкоштовну Cat Quest: де знайти гру і як завантажити

Популярну серед геймерів гру Cat Quest відсьогодні можна завантажити безкоштовно. Її дарує всім поціновувачам Epic Games у межах святкового "розпродажу" .

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю гру і де можна знайти її безкоштовну версію.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Epic Games, Epic Games Store.