The Game Awards 2023: названы лучшие игры года

Главным победителем церемонии стала фэнтезийная ролевая игра Baldur's Gate 3 от студии Larian Studios. Проект завоевал первое место в пяти из восьми номинаций, а также в категории "Голос игроков", где победителя выбирают сами геймеры.

Baldur's Gate 3 выиграла также в номинациях "Игра года", "Голос игроков", "Лучшая ролевая игра", "Лучший мультиплеер", "Лучшая поддержка сообщества" и "Лучшая актерская игра".

Об игре

Соберите группу и вернитесь к миру Забытых Королевств в рассказе о дружбе и предательстве, самопожертвовании и выживании, а больше всего - об искушении всевластия.

Паразит мозгожеров забрался в ваш мозг и наделил таинственными способностями. Сопротивляйтесь - и преодолейте тьму тьмой. Или примите свое искажение, чтобы стать непреодолимым злом.

Baldur's Gate 3 (фото: Wikipedia)

Главный конкурент Baldur's Gate 3 по количеству номинаций на The Game Awards 2023 - хоррор Alan Wake II от Remedy Entertainment. Он был лидером в категориях "Лучшая режиссура", "Лучший рассказ" и "Лучший визуальный стиль".

Об игре

Алан Уэйк - писатель, заключенный в кошмаре за границей нашего мира, пишет мрачный роман в попытке изменить реальность вокруг себя и сбежать из тюрьмы. Спасаясь от ужаса тьмы, преследующей его, Уэйк пытается сохранить разум и победить дьявола на его поле.

Alan Wake II (фото: Wikipedia)

Победители в других номинациях

Лучший приключенческий экшен - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

События игры разворачиваются через некоторое время после финала предыдущей части. В конце Breath of the Wild Линк победил злодея Ганона и спас Зельду.

В сиквеле история повторяется. При исследовании катакомб под замком Линк и Зельда случайно пробуждают давнее зло. Принцесса снова исчезает, а главный герой просыпается на острове, парящем над королевством Хайрул. Линк отправляется спасать Зельду и разбираться с Ганоном.

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (фото: Wikipedia)

Лучший экшен - Armored Core VI: Fires Of Rubicon

Игроки будут управлять своим героем в стремительных боях с возможностью движения в любом направлении, используя преимущества огромных локаций и мобильность своего меха на земле и в воздухе в борьбе за победу.

Подбирайте подробности Armored Core под свой собственный стиль игры. Подбор разных частей не только влияет на атаки героев, но и на их движение и стиль боя, поэтому к каждой задаче следует подходить с уникальной стратегией.

Разработайте множество наступательных и оборонительных тактик боя на близком и дальнем расстоянии, чтобы уничтожить мощных вражеских боссов.

Armored Core VI: Fires Of Rubicon (фото: Steam)

Лучший файтинг - Street Fighter 6

Созданная на базе движка RE ENGINE от Capcom, игра Street Fighter 6 предлагает три разных режима: "Мировое турне", "Бойцовская площадка" и "Боевой центр".

Играйте за легендарных героев и новых любимцев, таких как Рю, Чунь-Ли, Люк, Джейми, Кимберли и другие. Каждый персонаж отличается потрясающим внешним видом и увлекательными эффектами.

Street Fighter 6 имеет развитую систему боя и три типа управления - классический, современный и динамичный, что дает возможность быстро адаптировать игру под свой уровень мастерства.

Инновационная функция комментирования в реальном времени дополняет атмосферу соревнования, а также игра содержит простые объяснения игрового процесса.

Street Fighter 6 (фото: Wikipedia)

Лучшая семейная игра - Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder является платформер с видом со стороны. Как и в предыдущих частях серии цель игрока состоит в том, чтобы добраться своим персонажем до конца уровня, избегая врагов (таких как Гумбы и пираньи) и преодолевая препятствия.

Помимо классических бонусов, таких как "огненный цветок" и звезда, в игру были добавлены новые: фрукт, превращающий героя в слона, цветок, позволяющий создавать пузырьки, обездвиживающие врагов, гриб, дающий игроку броню в виде дрели, и " чудо-цветок", который может изменять дизайн-уровня вызывая различные эффекты.

Super Mario Bros. Wonder (фото: Steam)

Лучший симулятор или стратегия - Pikmin 4

Встречайте лучших пикминов, включая огнестойкие красные пикмины и совершенно новые ледяные пикмины. От ваших решений зависит судьба этих милых существ.

Создайте своего собственного исследователя и отправляйтесь в путешествие по гигантской планете, которая в масштабе напоминает пинту. Подготовьтесь к удивительным приключениям и опасным встречам.

Pikmin 4 (фото: Steam)

Лучшая спортивная и гоночная игра - Forza Motorsport

Видеоигра стала самым реалистичным автомобильным симулятором. Она создана с применением HDR-эффектов, динамического освещения, текстур сверхвысокого разрешения и трехмерных моделей, точно повторяющих все детали настоящих гоночных машин. Благодаря этому геймер может полностью проникнуть в атмосферу автоспорта и почувствовать приток адреналина на пути к победе.

Forza Motorsport позволяет изменять внешний вид водителя в соответствии с эпохой гоночной истории, командой и предпочтениями геймера. Она также совместима с большинством контроллеров-рулей, поддерживаемых игровой консолью или компьютером.

Forza Motorsport (фото: Steam)

Лучшая инди-игра - Sea of Stars

Sea of Stars расскажет историю двух детей солнцестояния, которые должны объединить силы солнца и луны, чтобы овладеть магией затмения. Только с ее помощью можно справиться с монстрами, созданными злым алхимиком Флэшмансером.

Свободно исследуйте мир благодаря системе перемещения без привязки к клеткам и сражайтесь с врагами по всем канонам увлекательного жанра; вот только здесь нет изнурительной прогрессии, случайных сражений и отдельных арен.‎

Sea of Stars (фото: PlayStation Store)

Лучшая дебютная инди-игра - Cocoon

Это путешествие по мирам внутри других миров. Освойте механикой прыжков и разгадайте космическую тайну. COCOON - уникальный взгляд на головоломки и приключения.

Здесь каждый мир - это сфера, которую можно буквально таскать на спине. Постигайте механику скачков между мирами: манипулируйте ими, сочетайте и переставляйте местами, чтобы решать сложные головоломки.

Cocoon (фото: Wikipedia)

Лучшая VR/AR игра - Resident Evil Village VR Mode

Испытайте survival horror, которым его еще не видели, в восьмой части легендарной серии Resident Evil - Resident Evil Village.

Через несколько лет после кошмарных событий Resident Evil 7 biohazard, заслужившей признание критиков, начинается другая история. Итан Уинтерс и его супруга Миа обосновались на новом месте, вдали от ужасов прошлого. Но не успели супруги насладиться беззаботной жизнью, как их снова постигла трагедия.

Особенности

От первого лица. Игроки примут роль Итана Уинтерса и увидят каждую отчаянную схватку и погоню глазами персонажа.

Resident Evil Village VR Mode (фото: Steam)

Лучшая адаптация - The Last of Us

Насладитесь эмоциональным сюжетом и незабываемыми персонажами в игре The Last of Us, получившей более 200 наград "Игра года".

В опустошенной цивилизации, где свирепствуют инфицированные и закаленные люди, которым удалось выжить, главного героя по имени Джоэл нанимают, чтобы вывезти 14-летнюю Элли из зоны военного карантина. Однако то, что начиналось как небольшая подработка, впоследствии превращается в жестокое путешествие по непролазным зарослям.

The Last of Us (фото: UA PLAY)

Лучшая поддержка игры - Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - приключенческий ролевой экшн в открытом мире мегаполиса Найт-Сити, где в роли киберпанкового наемника вы будете бороться за выживание. Игра усовершенствована и имеет новое бесплатное содержимое. Настройте персонажа и игровой стиль, выполняя задания, наращивая репутацию и открывая апгрейды. Строя взаимоотношения и осуществляя выбор, вы формируете сюжет и мир вокруг.

Cyberpunk 2077 (фото: Wikipedia)

Лучший саундтрек и музыка - Final Fantasy XVI

Эпический мир темного фэнтези, в котором судьба земли решается могущественными айконами и приказывающими ими доминантами.

Это история Клайва - воина, получившего звание Первого Щита и поклявшийся защищать своего младшего брата Джошуа, доминанта Феникса. Вскоре Клайв окажется участником ужасной трагедии и поклянется отомстить темному айкону Ифриту - таинственной сущности, несущей беды.

Final Fantasy XVI (фото: PlayStation)

Лучший дизайн звука - Hi-Fi RUSH

Соберите отряд колоритных союзников и проникните в сердце бездушной корпорации, где встречи с вами ждут начальники всех отделов - от производства до рекламы и финансов. Каждый из них готов защищать доходы компании до последнего, так что приготовьтесь к безумным сражениям под уникальный саундтрек.

Вас ждут потрясающие оригинальные треки, а также песни от Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable и многих других групп.

Hi-Fi RUSH (фото: Steam)

Лучшая мобильная игра - Honkai: Star Rail

Найдите силу первопроходца и отправляйтесь в незабываемую межгалактическую одиссею. Перемещайтесь от мира к миру вместе с другими пассажирами Астрального экспресса, разрешайте конфликты, заводите новых друзей и открывайте многочисленные тайны.

В этой игре вам придется посетить неизведанные и огромные регионы вселенной, а также познакомиться с запоминающимися персонажами. Соберите непобедимую команду из четырех спутников и вместе остановите нависшую угрозу.

Honkai: Star Rail (Epic Games)

Лучшая киберспортивная игра - Valorant

Создайте уникальный стиль и проверьте себя на международной сцене соревнований. У вас есть по 13 раундов за атакующих и защитников. Используйте весь арсенал оружия и тактические наработки. Один раунд - одна жизнь. Если хотите выжить, думайте быстрее оппонента. Побеждайте противников в рейтинговых играх без ранга, в бою до смерти и в режиме "Быстрая установка Spike".

Показано (фото: WIRED)

Самая ожидаемая игра - Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth - вторая из трех частей Final Fantasy VII, призванного подарить новую жизнь культовой серии ролевых игр.

Герои Клауд, Баррет, Тифа, Айрис и Ред XIII бегут из тоталитарного города Мидгар и преследуют Сефирота - одержимого местью мечника, связанного с Клаудом и считавшегося мертвым.

Это невероятное приключение придется по душе всем - даже тем, кто еще не играл ни Final Fantasy VII Remake, ни в оригинальную игру для PlayStation. Вас ждут кинематографический сюжет высочайшего уровня, напряженные бои и просторный, богатый деталями игровой мир.

Final Fantasy VII Rebirth (фото: Steam)