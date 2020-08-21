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Лукашенко пригрозив замінити страйкуючих шахтарів українськими

Мінськ, П'ятниця 21 серпня 2020 15:50
Лукашенко пригрозив замінити страйкуючих шахтарів українськими
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Лукашенко заявив, що в Україні "море безробітних" шахтарів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив замінити страйкуючих шахтарів українськими гірниками. Керівництво більше "не буде бігати" за робітниками.

Про це він заявив під час візиту на агрокомбінат "Дзержинський", передає БЕЛТА.

За його словами, при необхідності можна залучити фахівців з інших країн. Це стосується і шахт "Білоруськалія", де середня зарплата вимірюється тисячами білоруських рублів.

"Що ви бастуете? Добре, бастуєте - гаразд. Я (даю, - ред.) команду директору: не треба за ними бігати. У нас в Солігорську 2 тисяч людей хочуть працювати на "Білоруськалії". Вони прийдуть. Не вони прийдуть - у всьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі. Їх море - безробітних", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що ситуація в країні занадто політизована, і він розбереться з нею протягом найближчих декількох днів.

Зазначимо, Україна змінила умови безвізового режиму з Білоруссю; зокрема, тепер для виїзду в цю країну необхідний біометричний паспорт для закордонних поїздок.

Раніше потрапити до Білорусі можна було по внутрішньому паспорту.

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