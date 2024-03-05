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Хайди Клум появилась в глянце в нежном платье от украинского бренда (фото)

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Юлия Любченко

Хайди Клум не стесняется демонстрировать свою красоту и часто одевает откровенные платья и комплекты нижнего белья.

О том, в каком именно платье от украинского бренда появилась Хайди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Хайди Клум зажглась в платье от украинского бренда

Известная на весь мир модель снялась для модного немецкого глянца под названием Glamour, в очередной раз продемонстрировав мирупрекрасную работу дизайнеров.

Клум, как и другие мировые звезды, очень часто выбирает платья и другие вещи от украинских брендов, поскольку они всегда сделаны с душой, а еще они очень стильны и современны.

Украинские бренды - это об индивидуальности, смелости и решении идти вперед, быть собой и не поддаваться миру.

На нежных фотографиях для глянца Хайди позировала в довольно нежном и в то же время сексуальном образе от украинского бренда - она выбрала белоснежное платье с интересным вырезом на груди известного украинского бренда Bevza.

Хайди Клум избрала платье от украинского бренда (фото: instagram.com/heidiklum)

Также звезда появилась на обложке в белом платье от Elenareva. Ее образ дополнили белоснежные крылья Angel Wings Los Angeles и украшения от Cartier. Такой нежный и романтический наряд делает Хайди похожей на настоящего ангела.

А еще супермодель, по-прежнему поражающая своей красотой и ухоженностью, примерила платья от David Koma и Valentino, а также бикини от Calzedonia.

"Люди также часто говорят, что в 50 лет я все еще одеваюсь сексуально. Мол, это неприемлемо. Да, мне 50, но я еще не умерла. Я женщина, которая любит быть женственной, иногда яркой и провокационной. А есть женщины, которые совсем не такие. Если я этим раздражаю людей, им достаточно отписаться от меня. Это лишь небольшое нажатие кнопки. Каждый человек имеет право быть таким, каков он есть и хочет быть. Я искренняя и не притворяюсь", - призналась Клум в интервью для этого же глянца.

Хайди Клум снялась для глянца (фото: instagram.com/heidiklum)

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