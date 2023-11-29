50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье

На этой неделе Хайди Клум и дочь Лени снялись в нижнем белье для новой праздничной кампании Intimissimi и показали горячие фото в соблазнительных комплектах.
РБК-Украина (проект Styler) показывает, как Гайди и Лени Клум демонстрируют идеальную фигуру в Instagram-аккаунте и на официальном сайте Intimissimi в белье.
Гайди и Лени снялись в новогоднем компейне для бренда Intimissimi в красных и черных кружевных комплектах, пижамах, пеньюарах. И все это происходит на праздничной локации с кучей новогодних коробок и деталей.
Нельзя сказать, что женщины выглядят одинаково, поскольку Лени не копия своей мамы. Однако их общие фото в откровенных образах выглядят невероятно, ведь дочь Клум переняла от нее хорошую генетику и может похвастаться идеальной фигурой, которую красное белье только подчеркивает.
Комплекты, которые демонстрируют Хайди и Лени разные. Видимо создатели рекламной кампании учли такие детали как возраст, тип фигуры, уместность образов.
Хайди Клум вместе с дочерью показала горячие фото в белье (фото: instagram.com/leniklum)
Хайди и Лэни Клум показали горячую новогоднюю фотосессию для бренда (фото: instagram.com/heidiklum)
Топ-модель вместе с юной дочерью стали лицом праздничной коллекции A Special Moment, посвященный Рождественскому настроению. Эта коллекция уже в продаже и даже в Украине.
Если вы хотите сделать свою Рождественскую ночь еще красивее и стать частью коллекции, которую рекламирует легенда подиума, можете приобрести какую-то вещь.
Скриншоты
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