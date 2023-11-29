ua en ru
Ср, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье

Среда 29 ноября 2023 19:32
UA EN RU
50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье Хайди Клум вместе с дочерью показала горячие фото в белье (фото: instagram.com/leniklum)
Автор: Юлия Любченко

На этой неделе Хайди Клум и дочь Лени снялись в нижнем белье для новой праздничной кампании Intimissimi и показали горячие фото в соблазнительных комплектах.

РБК-Украина (проект Styler) показывает, как Гайди и Лени Клум демонстрируют идеальную фигуру в Instagram-аккаунте и на официальном сайте Intimissimi в белье.

Гайди Клум вместе с дочерью снялась в фотосессии для бренда белья

Гайди и Лени снялись в новогоднем компейне для бренда Intimissimi в красных и черных кружевных комплектах, пижамах, пеньюарах. И все это происходит на праздничной локации с кучей новогодних коробок и деталей.

Нельзя сказать, что женщины выглядят одинаково, поскольку Лени не копия своей мамы. Однако их общие фото в откровенных образах выглядят невероятно, ведь дочь Клум переняла от нее хорошую генетику и может похвастаться идеальной фигурой, которую красное белье только подчеркивает.

Комплекты, которые демонстрируют Хайди и Лени разные. Видимо создатели рекламной кампании учли такие детали как возраст, тип фигуры, уместность образов.

50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье

Хайди Клум вместе с дочерью показала горячие фото в белье (фото: instagram.com/leniklum)

50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье

Хайди и Лэни Клум показали горячую новогоднюю фотосессию для бренда (фото: instagram.com/heidiklum)

Цена праздничных комплектов как у Хайди и Лени Клум

Топ-модель вместе с юной дочерью стали лицом праздничной коллекции A Special Moment, посвященный Рождественскому настроению. Эта коллекция уже в продаже и даже в Украине.

  • например, трусики, которые демонстрируют женщины, стоят от 639 гривен до 789 гривен, в зависимости от выбранной модели и формы.
  • цена бюстгальтеров, как у Клум - колеблется от 1 тысячи 779 гривен до 1 тысячи 979 гривен. Также в зависимости от модели.
  • а вот боди уже дороже - их цены стартуют от 1 тысячи 979 гривен до 2 тысяч 279 гривен
  • пеньюар кимоно - стоит 5 тысяч 439 гривен
  • пижама продается отдельно. Верх - стоит 4 тысячи 449 гривен, а низ - 3 тысячи 959 гривен.

Если вы хотите сделать свою Рождественскую ночь еще красивее и стать частью коллекции, которую рекламирует легенда подиума, можете приобрести какую-то вещь.

50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье50-летняя Хайди Клум вместе с 19-летней дочерью показали соблазнительные фото в нижнем белье

Скриншоты

Раньше мы рассказывали о том, как Дженнифер Лопес в изумрудном белье похвасталась стройной талией.

Также мы писали о том, чтоГайди Клум на вечеринке Лос-Анджелеса поразила платьем от украинского бренда.

Читайте РБК-Украина в Google News
білизна звезды шоу-бизнеса