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Гайди Клум на вечеринке в Лос-Анджелесе поразила платьем от украинского бренда (фото)

Воскресенье 05 ноября 2023 14:10
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Гайди Клум на вечеринке в Лос-Анджелесе поразила платьем от украинского бренда (фото) Гайди Клум избрала платье от украинского бренда (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Юлия Любченко

Супермодель Гайди Клум для выхода на гала-вечер LACMA Art+Film, которую регулярно проводит в Лос-Анджелесе Музей искусств, выбрала роскошное платье украинского бренда Lever Couture

Как выглядит платье от бренда Lever Couture, которое модель выбрала на красную дорожку, рассказывает и показывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram Гайди Клум.

Гайди Клум зажглась на красной дорожке в платье от украинского бренда

Каждый год в музее искусств в Лос-Анджелесе проходит гала-вечер LACMA Art+Film, на который приходят суперзвезды и поражают своими нарядами. В этом году платье Гайди Клум стало самым заметным среди всех остальных.

Модель выбрала платье от украинского бренда Lever Couture, усыпанного блестками в белом цвете. Платье Гайди длинное и украшенное торочками-перышками обтекаемого силуэта с глубоким декольте, а также платье имеет разрезы на боках, которые показывают красоту ног Клум.

Гайди Клум на вечеринке в Лос-Анджелесе поразила платьем от украинского бренда (фото)Гайди Клум на вечеринке в Лос-Анджелесе поразила платьем от украинского бренда (фото)

Скриншоты

Образ супермодели можно назвать самым ярким, динамичным, женственным и очень изысканным. Волосы она зачесала назад, а свой образ дополнила ярким маникюром, массивными блестящими серьгами, кольцом и прозрачными туфлями лодочками на каблуке.

Гайди Клум на вечеринке в Лос-Анджелесе поразила платьем от украинского бренда (фото)Гайди Клум на вечеринке в Лос-Анджелесе поразила платьем от украинского бренда (фото)

Скриншоты

Это платье входит в новую коллекцию Velocity of Emotions, автором которой является украинская дизайнер Леся Верлингьери.

На официальной странице бренда в Instagram Lever Couture это платье называют "Скорость эмоций". И она действительно может передавать эмоции своих владелиц. К примеру, Гайди Клум передает этим платьем эмоции смелости, изысканности и уверенности в себе.

Стоит отметить, что супермодель уже не впервые выбирает наряды от Lever Couture, ведь это кутюрные платья, позволяющие звездам выглядеть стильно, современно и подчеркнуть свою индивидуальность и вкус.

Гайди еще раз подтвердила свою неповторимость и особенность. И именно это белое длинное платье помогло модели стать самой заметной гостьей в музее искусств в Лос-Анджелесе.

Гайди Клум на вечеринке в Лос-Анджелесе поразила платьем от украинского бренда (фото)Гайди Клум на вечеринке в Лос-Анджелесе поразила платьем от украинского бренда (фото)

Платье, выбранное Гайди Клум (фото: instagram.com/lever_couture)

Ранее мы рассказывали о том, как Елена Зеленская в стильном наряде встретилась с госпожой Урсулой Фон дер Ляен.

Также читайте наш материал о том, как дизайнеры создали платье с письмами любви украинцам.

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