UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гайді Клум з'явилась у глянці в ніжній сукні від українського бренду (фото)

Гайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Юлія Любченко

Гайді Клум не соромиться демонструвати свою красу й часто одягає відверті сукні та комплекти спідню білизну.

Про те, в якій саме сукні від українського бренду з’явилась Гайді, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Гайді Клум засвітилась у сукні від українського бренду

Відома на весь світ модель знялася для модного німецького глянцю під назвою Glamour, вчергове продемонструвавши світу майстерну роботу дизайнерів.

Клум, як й інші світові зірки дуже часто вибирає сукні та інші речі від українських брендів, оскільки вони завжди зроблені з душею, а ще вони дуже стильні й сучасні. 

Українські бренди - це про індивідуальність, сміливість та рішення йти вперед, бути собою і не піддаватися світу. 

На ніжних фотографіях для глянцю Гайді позувала в доволі ніжному та водночас сексуальному образі від українського бренду - вона вибрала білосніжну сукню з цікавим вирізом на грудях відомого українського бренду Bevza.

Гайді Клум обрала сукню від українського бренду (фото: instagram.com/heidiklum)

Також зірка з’явилася на обкладинці в білій сукні від Elenareva. Її образ доповнили білосніжні крила Angel Wings Los Angeles та прикраси від Cartier. Таке ніжне та романтичне вбрання робить Гайді схожою на справжнього янгола.

А ще супермодель, яка й досі вражає своєю красою та доглянутістю, приміряла сукні від David Koma та Valentino, а також бікіні від Calzedonia.

"Люди також часто кажуть, що у 50 років я все ще одягаюся сексуально. Мовляв, це неприйнятно. Так, мені 50, але я ще не померла. Я жінка, яка любить бути жіночною, іноді яскравою та провокативною. А є жінки, які зовсім не такі. Якщо я цим дратую людей, їм достатньо відписатися від мене. Це лише невелике натискання кнопки. Кожна людина має право бути такою, якою вона є і хоче бути. Я щира і не прикидаюсь", - зізналась Клум в інтерв’ю для цього ж глянцю.

Гайді Клум знялась для глянцю (фото: instagram.com/heidiklum)

Читайте РБК-Україна в Google News
брендиЗірки шоу-бізнесу