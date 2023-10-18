Тыквенные булочки из простейших продуктов по рецепту галицких кулинаров
Осенью самым популярным и полезным продуктом является тыква. Из нее можно приготовить множество простых блюд, которые понравятся взрослым и детям. Тыкву можно запекать, делать из нее пюре или первые блюда, а еще - добавлять в выпечку.
Как приготовить невероятно вкусные тыквенные булочки из простых продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Рецепти файних господинь" в Telegram.
Что вам понадобится:
- 400 г тыквенного пюре
- 100 г сахара
- 100 г молока
- 1 пачка ванильного сахара
- 100 г масла
- 2 столовые ложки растительного масла
- 1 кг муки
- 35 г прессованных дрожжей
- 0.5 ч. л соли
- 2 яйца
- 2 яйца + 2 ч. л растительного масла (для смазывания булочек)
- Сахарный сироп после выпечки: 4 ст. л сахара + 4 ст. л воды (вскипятить до растворения сахара)
- Для посыпки: 3 ст. л сахара + 1 ст. л корицы
Как приготовить тыквенные булочки.
В теплое молоко добавляем дрожжи, сахар и 50 г муки из общего количества. Хорошо все перемешиваем, ставим в теплое место, накрываем полотенцем. Когда дрожжи начнут работать, начинаем замешивать тесто.
К опаре добавляем тыквенное пюре, яйца, ванильный сахар, соль, растительное масло и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем и начинаем частями добавлять просеянную муку. Замешиваем тесто в течение 10 минут.
Количество муки может отличаться, поэтому не насыпайте все сразу, а постепенно, чтобы тесто не получилось забитым. Тесто должно быть эластичным и нежным. Ставим его в теплое место, накрываем полотенцем и ждем, пока оно увеличится в 2-3 раза.
Делим тесто весом 80 г, формируя шарики. Когда все будут сформированы, возвращаемся к первому и обвязываем качественной нитью (чтобы не пустила цвет) и придаем форму тыквы. Выкладываем тыквы на противень, смазанный маслом, на расстоянии друг от друга.
Даем время подняться, смазываем верх яйцом с растительным маслом и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут.
После выпечки булочки нужно охладить, снять нити, смазать сиропом. Верх можно посыпать сахаром с корицей.
Тыквенные булочки (фото: telegram.org/Рецепты хороших хозяек)
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