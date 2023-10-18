Гарбузові булочки з найпростіших продуктів за рецептом галицьких кулінарів

Восени найпопулярнішим та найкориснішим продуктом є гарбуз. З нього можна приготувати багато простих страв, які сподобаються дорослим та дітям. Гарбуз можна запікати, робити з нього пюре або перші страви, а ще - додавати у випічку.

Як приготувати неймовірно смачні гарбузові булочки з простих продукті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Рецепти файних господинь" у Telegram.

Що вам знадобиться:

400 г гарбузового пюре

100 г цукру

100 г молока

1 пачка ванільного цукру

100 г масла

2 столові ложки олії

1 кг борошна

35 г пресованих дріжджів

0.5 ч. л солі

2 яйця

2 яйця + 2 ч. л олії (для змащування булочок)

Цукровий сироп після випікання: 4 ст. л цукру + 4 ст. л води (закип’ятити до розчинення цукру)

Для посипки:3 ст. л цукру + 1 ст. л кориці

Як приготувати гарбузові булочки

У тепле молоко додаємо дріжджі, цукор і 50 г борошна з загальної кількості. Добре все перемішуємо, ставимо в тепле місце, накриваємо рушником. Коли дріжджі почнуть працювати, починаємо замішувати тісто.

До опари додаємо гарбузове пюре, яйця, ванільний цукор, сіль, олію та розтоплене вершкове масло. Все добре перемішуємо і починаємо частинами додавати просіяне борошно. Замішуємо тісто протягом 10 хвилин.

Кількість борошна може відрізнятися, тому не насипайте усе одразу, а поступово, щоб тісто не вийшло забитим. Тісто має бути еластичним та ніжним. Ставимо його у тепле місце, накриваємо рушником та чекаємо, поки воно збільшиться у 2-3 рази.

Ділимо тісто вагою 80 г, формуючи кульки. Коли всі будуть сформовані, повертаємося до першої та обв'язуємо якісною ниткою (щоб не пустила колір) та надаємо форму гарбуза. Викладаємо гарбузики на деко, змащене олією, на відстані один від одного.

Даємо час піднятися, змащуємо верх яйцем з олією і ставимо у розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин.

Після випікання булочки треба охолодити, зняти нитки, змастити сиропом. Верх можна посипати цукром з корицею.

Гарбузові булочки (фото: telegram.org/Рецепти файних господинь)