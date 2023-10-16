Вкусная скумбрия с овощами: полчаса и обед для всей семьи готов!

Рыба должна быть в рационе каждого украинца, потому что она не только отличный вариант для обеда или ужина, но и полезный и питательный продукт. Приготовить вкуснейшую рыбу несложно, нужна только рыба, желание и проверенный рецепт.

Как приготовить вкусную скумбрию с овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на проверенный рецепт фудблогера Полины из Instagram.

Что вам понадобится

Филе скумбрии

Картофель

Лук

Томаты черри

Лимон

Масло

Соль

Специи для картофеля и рыбы

Количество продуктов можно регулировать в зависимости от количества членов вашей семьи или количества гостей.

Как приготовить скумбрию

Картофель моем, складываем в кастрюлю, заливаем водой и предварительно отвариваем до готовности. Далее ее режем и выкладываем на дно формы. Поливаем маслом, солим и добавляем специи.

Нарезаем лук полукольцами или кольцами и выкладываем поверх картофеля. Помидоры черри выкладываем целиком или разрезаем пополам и добавляем в другие овощи.

На филе скумбрии делаем надрезы, солим и добавляем необходимые специи для рыбы. Подготовленную рыбу выкладываем сверху на овощи, поливаем соком лимона и растительным маслом.

Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем туда нашу рыбку с овощами на 20-25 минут.