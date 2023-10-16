ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вкусная скумбрия с овощами: полчаса и обед для всей семьи готов!

Понедельник 16 октября 2023 07:22
UA EN RU
Вкусная скумбрия с овощами: полчаса и обед для всей семьи готов! Как приготовить вкусную скумбрию с овощами (фото: unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

Рыба должна быть в рационе каждого украинца, потому что она не только отличный вариант для обеда или ужина, но и полезный и питательный продукт. Приготовить вкуснейшую рыбу несложно, нужна только рыба, желание и проверенный рецепт.

Как приготовить вкусную скумбрию с овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на проверенный рецепт фудблогера Полины из Instagram.

Что вам понадобится

  • Филе скумбрии
  • Картофель
  • Лук
  • Томаты черри
  • Лимон
  • Масло
  • Соль
  • Специи для картофеля и рыбы

Количество продуктов можно регулировать в зависимости от количества членов вашей семьи или количества гостей.

Как приготовить скумбрию

Картофель моем, складываем в кастрюлю, заливаем водой и предварительно отвариваем до готовности. Далее ее режем и выкладываем на дно формы. Поливаем маслом, солим и добавляем специи.

Нарезаем лук полукольцами или кольцами и выкладываем поверх картофеля. Помидоры черри выкладываем целиком или разрезаем пополам и добавляем в другие овощи.

На филе скумбрии делаем надрезы, солим и добавляем необходимые специи для рыбы. Подготовленную рыбу выкладываем сверху на овощи, поливаем соком лимона и растительным маслом.

Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем туда нашу рыбку с овощами на 20-25 минут.

Кстати, раньше мы писали, что Клопотенко поделился рецептом вкуснейшей домашней пиццы.

А также рассказывали о том, как приготовить заливной пирог с капустой без духовки.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт рік приготування страв скумбрія