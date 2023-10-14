10 минут и никаких усилий. Как приготовить простую домашнюю пиццу: рецепт от Клопотенко

Пицца - это любимое блюдо многих, однако не всегда есть достаточно времени для замешивания теста. Если вы все равно хотите съесть кусочек любимой закуски, можно использовать в разы более простой и быстрый рецепт!

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Евгения Клопотенко рассказывает, как приготовить вкусную пиццу за 10 минут.

Ингредиенты

2 яйца

150 граммов сметаны

100 граммов цельнозерновой муки

пол чайной ложки соли

3 столовые ложки томатов пелати

1 чайная ложка сухого орегано

50 граммов оливок

100 граммов свежих томатов

1 столовая ложка оливкового масла

150 граммов куриного филе

Как готовить

Цельнозерновую муку высыпьте в емкость, где будете замешивать тесто. Сюда вылейте сметану, вбейте яйца и размешайте до однородности. Тем временем поставьте сковородку разогреваться.

В это время нарежьте куриное филе. Его следует приготовить заранее вашим любимым способом. То же повторите с консервированными и обычными томатами.

Налейте на сковороду немного растительного масла и выложите тесто. Смажьте его томатами пелати, выложите свежие помидоры, курицу, оливки, орегано и сыр.

Накройте пиццу крышкой на 10 минут и оставьте на огне. За это время тесто запечется, сыр расплавится и станет тягучим, а все ингредиенты обменяются ароматами, чтобы подарить вам непревзойденный вкус.

Дополняйте блюдо излюбленными напитками. Приятного аппетита!