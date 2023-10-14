10 минут и никаких усилий. Как приготовить простую домашнюю пиццу: рецепт от Клопотенко
Пицца - это любимое блюдо многих, однако не всегда есть достаточно времени для замешивания теста. Если вы все равно хотите съесть кусочек любимой закуски, можно использовать в разы более простой и быстрый рецепт!
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Евгения Клопотенко рассказывает, как приготовить вкусную пиццу за 10 минут.
Ингредиенты
- 2 яйца
- 150 граммов сметаны
- 100 граммов цельнозерновой муки
- пол чайной ложки соли
- 3 столовые ложки томатов пелати
- 1 чайная ложка сухого орегано
- 50 граммов оливок
- 100 граммов свежих томатов
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 150 граммов куриного филе
Как готовить
Цельнозерновую муку высыпьте в емкость, где будете замешивать тесто. Сюда вылейте сметану, вбейте яйца и размешайте до однородности. Тем временем поставьте сковородку разогреваться.
В это время нарежьте куриное филе. Его следует приготовить заранее вашим любимым способом. То же повторите с консервированными и обычными томатами.
Налейте на сковороду немного растительного масла и выложите тесто. Смажьте его томатами пелати, выложите свежие помидоры, курицу, оливки, орегано и сыр.
Накройте пиццу крышкой на 10 минут и оставьте на огне. За это время тесто запечется, сыр расплавится и станет тягучим, а все ингредиенты обменяются ароматами, чтобы подарить вам непревзойденный вкус.
Дополняйте блюдо излюбленными напитками. Приятного аппетита!
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