Без гантелей и спортзала: 5 упражнений, которые сделают руки подтянутыми и сильными

Хотите иметь подтянутые руки, но вы не фанат гантель? Забудьте о железе - существуют гораздо более эффективные способы укрепить мышцы рук, используя только собственный вес.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Упражнения с собственным весом часто требуют лучшей формы, большего контроля и большего диапазона движений. Многие из этих движений нацелены на несколько групп мышц в одном повторении, таких как трицепсы, бицепсы, плечи и грудь, и сжигают больше калорий в процессе.
Тренер Джарод Ноббе назвал 5 самых эффективных движений с собственным весом, которые подтянут руки и укрепят верхнюю часть тела.
Ромбовые отжимания предусматривают размещение рук в форме треугольника, нацеливаясь на трицепсы эффективнее, чем традиционные отжимания.
Вы также будете тренировать грудь и плечи, но узкий хват сосредотачивается на тыльной части рук, где многие движения гантелями трудно изолировать так же эффективно.
Чтобы выполнить упражнение, необходимо:
Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.
Отжимания на наклоне смещают часть веса с верхней части тела, что делает их идеальными для начинающих или тех, кто хочет больше сосредоточиться на руках.
Эта вариация затрагивает трицепсы и плечи, одновременно активизируя грудь.
Как это сделать:
Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений.
Подтягивания - это важное упражнение для подтягивания верхней части тела. Они нацелены на бицепсы, предплечья и плечи. Ни одно сгибание гантелей не может конкурировать с этим упражнением.
Вот как правильно выполнить упражнение:
Выполните 3 подхода по 5-10 повторений или столько, сколько сможете в хорошей форме.
Упражнение задействует трицепс и, в зависимости от угла, также может нацеливаться на грудь и плечи. Собственный вес создает большее сопротивление, чем многие другие упражнения на трицепс с гантелями, и требуют равновесия и стабильности, особенно при выполнении на брусьях или прочной скамье.
Как это сделать:
Это движение сочетает стабильность планки с динамическими движениями, тренируя трицепсы и плечи, одновременно задействуя кор. Он имитирует нажатия без каких-либо утяжелителей, заставляя руки стабилизироваться и проталкиваться через пол в течение определенного времени под напряжением.
Как это сделать:
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