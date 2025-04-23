Без гантелей і спортзалу: 5 вправ, які зроблять руки підтягнутими та сильними

Хочете мати підтягнуті руки, але ви не фанат гантель? Забудьте про залізо - існують набагато ефективніші способи зміцнити м’язи рук, використовуючи лише власну вагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Вправи з власною вагою часто вимагають кращої форми, більшого контролю та більшого діапазону рухів. Багато з цих рухів націлені на кілька груп м’язів в одному повторенні, таких як трицепси, біцепси, плечі та груди, і спалюють більше калорій у процесі.
Тренер Джарод Ноббе назвав 5 найефективніших рухів із власною вагою, які підтягнуть руки та зміцнять верхню частину тіла.
Ромбові віджимання передбачають розміщення рук у формі трикутника, націлюючись на трицепси ефективніше, ніж традиційні віджимання.
Ви також будете тренувати груди та плечі, але вузький хват зосереджується на тильній частині рук, де багато рухів гантелями важко ізолювати так само ефективно.
Щоб виконати вправу, необхідно:
Виконайте 3 підходи по 8-12 повторень.
Віджимання на нахилі зміщують частину ваги з верхньої частини тіла, що робить їх ідеальними для початківців або тих, хто хоче більше зосередитися на руках.
Ця варіація зачіпає трицепси та плечі, одночасно активізуючи груди.
Як це зробити:
Виконайте 3-4 підходи по 10-15 повторень.
Підтягування - це важлива вправа для підтягування верхньої частини тіла. Вони націлені біцепси, передпліччя та плечі. Жодне згинання гантелей не може конкурувати з цією вправою.
Ось як правильно виконати вправу:
Виконайте 3 підходи по 5-10 повторень або стільки, скільки зможете в хорошій формі.
Вправа залучає трицепс і, залежно від кута, також може націлюватися на груди та плечі. Власна вага створює більший опір, ніж багато інших вправ на трицепс з гантелями, і вимагають рівноваги та стабільності, особливо під час виконання на брусах або міцній лаві.
Як це зробити:
Цей рух поєднує стабільність планки з динамічними рухами, тренуючи трицепси та плечі, одночасно залучаючи кор. Він імітує натискання без будь-яких обважнювачів, змушуючи руки стабілізуватися та проштовхуватися через підлогу протягом певного часу під напругою.
Як це зробити:
Вас може зацікавити