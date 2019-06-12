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Будуть проблеми: Комаровський розвіяв популярний міф про загартовування горла

STYLERЖиття    12.06.2019 - 07:44
Будуть проблеми: Комаровський розвіяв популярний міф про загартовування горла
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський зробив несподівану заяву

Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про загартовування горла і розвіяв поширений міф. Про це експерт розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Від Боженьки, від природи або від еволюції горло вашої дитини холоду не боїться, але зрозуміло, що якщо завжди було тепле, а зараз стане холодне, то будуть проблеми", - пише Комаровський.

Експерт зазначає, що насамперед загартовування горла потрібно починати з напоїв виключно кімнатної температури, тобто не гріти. Після чого поступово підключати напої з холодильника, привчаючи дитину до того, що холодне потрібно спочатку потримати в роті, а потім проковтнути. Після того, як всі вищеперелічені дії зроблені, Комаровський пропонує перейти до основного - екстремальним процедурам.

"Для цього купуємо морозиво та їмо його по чайній ложці три рази на день, збільшуючи дози, і в кінці кінців можемо з'їсти аж цілу порцію. Найголовніше - не припиняти, коли дитина захворіє", - підсумував лікар.

Раніше Євген Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.

Нагадаємо, ми писали про те, що Комаровський назвав найпоширенішу причину проблем з травленням у дітей.

А також повідомляли про те, що Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби і розповів про те, в яких випадках варто звернути увагу на терміни прорізування зубів.

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