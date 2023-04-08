Фразы-ключи, которые надежно "привяжут" к вам мужчину
Отношения между мужчиной и женщиной станут крепкими и надежными, если помнить об определенных правилах и уловках. И речь здесь не о манипуляциях, а о жизненной мудрости и опыте.
Какими фразами-крючками женщина может надежно "привязать" к себе мужчину, пишет Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.
Важное правило отношений
Некоторые женщины пускают отношения на самотек, забывая проговаривать вслух то, что чувствует. Но это так не работает! Мужчиной обязательно нужно восхищаться и говорить ему об этом, ведь мысли читать никто не умеет.
Поэтому обязательно высказывайте мужчинам свое восхищение, давайте им позитивный фидбек на их поступки, действия, решения с помощью фраз-крючков. Это будет поощрять их соответствовать заданной планке и проявлять в отношении вас свои лучшие черты и способности. Главное - это должно быть искренне и идти от души.
Ведь мужчины любят, прежде всего, не саму женщину, а свое состояние рядом с ней. А хотят они чувствовать себя героями, единственными, неповторимыми и лучшими.
Дайте им это чувство. Но не перегните - не забрасывайте эти "крючки" слишком часто, чтобы это не выглядело фальшиво.
Список фраз-ключей, действующих на мужчин магически:
- Ты - настоящий мужчина!
- Ты невероятный!
- Ты - мой герой!
- Ты гений!
- Ты такой сильный (смелый, щедрый, мужественный, умный, сексуальный…)
- Мне с тобой так хорошо!
- Я с тобой так счастлива!
- Ты меня заводишь!
- Ты для меня единственный!
- Я обожаю твои прикосновения!
- Только ты меня понимаешь!
- Ты умеешь быть таким нежным!
- Твои поцелуи (прикосновения, объятия) сводят меня с ума!
- Просто будь со мной
- Ты - человек моей мечты!
- Я схожу с ума, если ты на меня так смотришь!
- Не представляю, чтоб я без тебя делала!
- Рядом с тобой я так спокойна!
- Ты такой ненасытный!
Фразы, когда вы временно в разлуке:
- Мне тебя так не хватает!
- Мне так одиноко без тебя!
- Я не могу дождаться, когда увижу тебя!
- Я так по тебе скучаю!
- Мне так не хватает твоих объятий!
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