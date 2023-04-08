Фразы-ключи, которые надежно "привяжут" к вам мужчину

Отношения между мужчиной и женщиной станут крепкими и надежными, если помнить об определенных правилах и уловках. И речь здесь не о манипуляциях, а о жизненной мудрости и опыте.

Важное правило отношений

Некоторые женщины пускают отношения на самотек, забывая проговаривать вслух то, что чувствует. Но это так не работает! Мужчиной обязательно нужно восхищаться и говорить ему об этом, ведь мысли читать никто не умеет.

Поэтому обязательно высказывайте мужчинам свое восхищение, давайте им позитивный фидбек на их поступки, действия, решения с помощью фраз-крючков. Это будет поощрять их соответствовать заданной планке и проявлять в отношении вас свои лучшие черты и способности. Главное - это должно быть искренне и идти от души.

Ведь мужчины любят, прежде всего, не саму женщину, а свое состояние рядом с ней. А хотят они чувствовать себя героями, единственными, неповторимыми и лучшими.

Дайте им это чувство. Но не перегните - не забрасывайте эти "крючки" слишком часто, чтобы это не выглядело фальшиво.

Список фраз-ключей, действующих на мужчин магически:

Ты - настоящий мужчина!

Ты невероятный!

Ты - мой герой!

Ты гений!

Ты такой сильный (смелый, щедрый, мужественный, умный, сексуальный…)

Мне с тобой так хорошо!

Я с тобой так счастлива!

Ты меня заводишь!

Ты для меня единственный!

Я обожаю твои прикосновения!

Только ты меня понимаешь!

Ты умеешь быть таким нежным!

Твои поцелуи (прикосновения, объятия) сводят меня с ума!

Просто будь со мной

Ты - человек моей мечты!

Я схожу с ума, если ты на меня так смотришь!

Не представляю, чтоб я без тебя делала!

Рядом с тобой я так спокойна!

Ты такой ненасытный!

Фразы, когда вы временно в разлуке: