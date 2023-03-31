5 признаков лучшей любовницы. Найди свои совпадения
Искусство любви можно развивать без конца. Главное здесь - желание и настроение. Если вы все еще сомневаетесь в своих способностях в постели, проверьте их по пяти признакам лучшей любовницы.
Об этом пишет Telegram-канал Сексологія по-українськи.
Ты позволяешь себе немного обнажения
Это правда, что фокус с отсутствующим нижним бельем работает. Здесь возможно много вариантов: например, надевая обтягивающую майку, "случайно" забыть бюстгальтер.
Скорее всего, на твою грудь будет смотреть не только он - но в этом-то и суть хода.
Ты не боишься открытых поз и света во время интима
Скажите "нет" выключенному свету и интиму под одеялом и вы уже на степень выше в шкале лучших любовниц.
Отдельная история - позы, которые нам самим почему-то кажутся пошлыми. А вот мужчин наоборот - эти позы их заводят.
Ты умеешь говорить о сексе
Да, ты говоришь вслух, когда тебе что-то не нравится, или хотелось бы чего-нибудь добавить, или изменить.
При этом говоришь правильно: не оскорбляя партнера и воздействуя на него посредством его языка любви.
Ты не стесняешься прикасаться к себе
Хорошая любовница не стесняется мастурбировать при партнере и вообще касаться своего клитора и вагины.
На самом деле, такие эпизоды мужчинам очень напоминают фильмы для взрослых и сильно возбуждают.
Ты открыта для ролевых игр
Хорошие любовницы говорят ролевым играм открыто да! Потому что, как показывает практика, мужчины очень даже любители поиграть в медсестру и пациента, учительницу и старшеклассника, или в начальника и секретаршу.
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