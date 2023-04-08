Фрази-ключі, які надійно "прив'яжуть" до вас чоловіка

Стосунки між чоловіком і жінкою стануть міцними і надійними, якщо пам'ятати про певні правила і хитрощі. І мова тут не про маніпуляції, а про життєву мудрість і досвід.

Важливе правило стосунків

Деякі жінки пускають стосунки на самоплив, забуваючи проговорювати вголос те, що відчуває. Але це так не працює! Чоловіком обов'язково треба захоплюватися і говорити йому про це, адже думки читати ніхто не вміє.

Тому обовязково висловлюйте чоловікам своє захоплення, давайте їм позитивний фідбек на їх вчинки, дії, рішення за допомогою фраз-гачків. Це буде заохочувати їх відповідати заданій вами планці та проявляти відносно вас свої кращі риси та здібності. Головне - це має бути щиро і йти від душі.

Адже чоловіки люблять насамперед не саму жінку, а свій стан поруч з нею. А хочуть вони себе відчувати героями, єдиними, неповторними та найкращими.

Дайте їм це відчуття. Але не перегніть - не закидайте ці "гачки" занадто часто, щоб це не виглядало фальшиво.

Перелік фраз-ключів, які діють на чоловіків магічно:

Ти - справжній чоловік!

Ти неперевершений!

Ти - мій герой!

Ти геній!

Ти такий сильний (сміливий, щедрий, мужній, розумний, сексуальний…)

Мені з тобою так добре!

Я з тобою така щаслива!

Ти мене заводиш!

Ти для мене єдиний!

Я обожнюю твої дотики!

Лише ти мене розумієш!

Ти вмієш бути таким ніжним!

Твої поцілунки (дотики, обійми) зводять мене з розуму!

Просто будь зі мною

Ти - чоловік моєї мрії!

Я божеволію, коли ти на мене так дивишся!

Не уявляю, щоб я без тебе робила!

Поруч з тобою я така спокійна!

Ти такий ненаситний!

Фрази, коли ви тимчасово в розлуці: