Фрази-ключі, які надійно "прив'яжуть" до вас чоловіка
Стосунки між чоловіком і жінкою стануть міцними і надійними, якщо пам'ятати про певні правила і хитрощі. І мова тут не про маніпуляції, а про життєву мудрість і досвід.
Якими фразами-гачками жінка може надійно "прив'язати" до себе чоловіка - пише Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.
Важливе правило стосунків
Деякі жінки пускають стосунки на самоплив, забуваючи проговорювати вголос те, що відчуває. Але це так не працює! Чоловіком обов'язково треба захоплюватися і говорити йому про це, адже думки читати ніхто не вміє.
Тому обовязково висловлюйте чоловікам своє захоплення, давайте їм позитивний фідбек на їх вчинки, дії, рішення за допомогою фраз-гачків. Це буде заохочувати їх відповідати заданій вами планці та проявляти відносно вас свої кращі риси та здібності. Головне - це має бути щиро і йти від душі.
Адже чоловіки люблять насамперед не саму жінку, а свій стан поруч з нею. А хочуть вони себе відчувати героями, єдиними, неповторними та найкращими.
Дайте їм це відчуття. Але не перегніть - не закидайте ці "гачки" занадто часто, щоб це не виглядало фальшиво.
Перелік фраз-ключів, які діють на чоловіків магічно:
- Ти - справжній чоловік!
- Ти неперевершений!
- Ти - мій герой!
- Ти геній!
- Ти такий сильний (сміливий, щедрий, мужній, розумний, сексуальний…)
- Мені з тобою так добре!
- Я з тобою така щаслива!
- Ти мене заводиш!
- Ти для мене єдиний!
- Я обожнюю твої дотики!
- Лише ти мене розумієш!
- Ти вмієш бути таким ніжним!
- Твої поцілунки (дотики, обійми) зводять мене з розуму!
- Просто будь зі мною
- Ти - чоловік моєї мрії!
- Я божеволію, коли ти на мене так дивишся!
- Не уявляю, щоб я без тебе робила!
- Поруч з тобою я така спокійна!
- Ти такий ненаситний!
Фрази, коли ви тимчасово в розлуці:
- Мені тебе так не вистачає!
- Мені так самотньо без тебе!
- Я не можу дочекатися, коли побачу тебе!
- Я так за тобою сумую!
- Мені так не вистачає твоїх обіймів!
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