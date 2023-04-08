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Фрази-ключі, які надійно "прив'яжуть" до вас чоловіка

Новость на русском →
Субота 08 квітня 2023 22:30
Фрази-ключі, які надійно "прив'яжуть" до вас чоловіка Які фрази дуже люблять чоловіки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Стосунки між чоловіком і жінкою стануть міцними і надійними, якщо пам'ятати про певні правила і хитрощі. І мова тут не про маніпуляції, а про життєву мудрість і досвід.

Якими фразами-гачками жінка може надійно "прив'язати" до себе чоловіка - пише Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.

Важливе правило стосунків

Деякі жінки пускають стосунки на самоплив, забуваючи проговорювати вголос те, що відчуває. Але це так не працює! Чоловіком обов'язково треба захоплюватися і говорити йому про це, адже думки читати ніхто не вміє.

Тому обовязково висловлюйте чоловікам своє захоплення, давайте їм позитивний фідбек на їх вчинки, дії, рішення за допомогою фраз-гачків. Це буде заохочувати їх відповідати заданій вами планці та проявляти відносно вас свої кращі риси та здібності. Головне - це має бути щиро і йти від душі.

Адже чоловіки люблять насамперед не саму жінку, а свій стан поруч з нею. А хочуть вони себе відчувати героями, єдиними, неповторними та найкращими.

Дайте їм це відчуття. Але не перегніть - не закидайте ці "гачки" занадто часто, щоб це не виглядало фальшиво.

Перелік фраз-ключів, які діють на чоловіків магічно:

  • Ти - справжній чоловік!
  • Ти неперевершений!
  • Ти - мій герой!
  • Ти геній!
  • Ти такий сильний (сміливий, щедрий, мужній, розумний, сексуальний…)
  • Мені з тобою так добре!
  • Я з тобою така щаслива!
  • Ти мене заводиш!
  • Ти для мене єдиний!
  • Я обожнюю твої дотики!
  • Лише ти мене розумієш!
  • Ти вмієш бути таким ніжним!
  • Твої поцілунки (дотики, обійми) зводять мене з розуму!
  • Просто будь зі мною
  • Ти - чоловік моєї мрії!
  • Я божеволію, коли ти на мене так дивишся!
  • Не уявляю, щоб я без тебе робила!
  • Поруч з тобою я така спокійна!
  • Ти такий ненаситний!

Фрази, коли ви тимчасово в розлуці:

  • Мені тебе так не вистачає!
  • Мені так самотньо без тебе!
  • Я не можу дочекатися, коли побачу тебе!
  • Я так за тобою сумую!
  • Мені так не вистачає твоїх обіймів!

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