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Фоззи - о штрафах за прослушивание русской музыки: "Тут бы страну сохранить"

Вторник 06 августа 2024 16:30
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Фоззи - о штрафах за прослушивание русской музыки: "Тут бы страну сохранить" Фоззи (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Повышение штрафов за прослушивание российской музыки в общественных местах, предлагаемое Верховной Радой, не повлияет особенно на ситуацию с рассказом такого контента.

Такое мнение в интервью высказал известный артист, вокалист группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко.

Так, по словам певца, сегодня "каждый сам спонсор своего оргазма".

"Я ничего российского не потребляю с 2014 года. Не знаю, кто чемпион России по футболу, не смотрю ни одного российского фильма, не слушаю российской музыки. Я для себя этот барьер выстроил. Многие из знакомых в 2014-2015 годах не верили, что можно от этого отойти. Но мне казалось, что ракетами они наконец достучались до общественности, которая как-то так смотрела на все", - пояснил Фоззи.

По его словам, "все это происходит иногда вопреки логике".

Фоззи - о штрафах за прослушивание русской музыки: &quot;Тут бы страну сохранить&quot;

Фоззи (фото: instagram.com/metamorefozzey)

Александр вспомнил, как когда-то (до начала полномасштабного вторжения) с писателями Сергеем Жаданом, Артемом Полежакой и композитором Борисом Севастьяновым были под Донецком, а потом поехали к морским пехотинцам в Мариуполь.

"Нас на вокзал вез чувак, который говорил на украинском, но слушал русские песни о десантниках. И он не чувствовал никакого диссонанса, внутреннего слома не было. Для него это было логично. Я еще тогда подумал, что люди воюют с русскими, но у них в головах как-то все это отличается", - говорит фронтмен "танков".

И таких людей много в разных городах и селах нашего государства.

"Но штрафами кого мы запугаем? Здесь страну бы сохранить, а с музыкой - это не насущный вопрос", - считает Сидоренко.

Ранее Фоззи высказался о блогерах, которые хотят "договариваться с Россией".

Также лидер ТНМК сказал. что думает о Егоровой, Повалии и других предателях.

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