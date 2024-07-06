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Украинцев будут по-новому штрафовать за российскую музыку: что может измениться

Суббота 06 июля 2024 14:15
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Украинцев будут по-новому штрафовать за российскую музыку: что может измениться Штрафы за российскую музыку могут возрасти (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Народные депутаты предлагают Верховной Раде рассмотреть проект закона №9547 о повышении ответственности за нарушение законодательства в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта страны-агрессора.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что именно он может изменить.

Основное о проекте закона

Проект закона №9547 о повышении ответственности за нарушение законодательства заведениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора был зарегистрирован в Верховной Раде 1 августа 2023 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Виктор Балога, Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Владимир Вятрович, Василий Мокан, Тарас Батенко, Анна Бондарь и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.

Украинцев будут по-новому штрафовать за российскую музыку: что может измениться

Проект закона №9547 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

На данный момент документ предоставлен народным избранникам для ознакомления.

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, основной целью проекта закона №9547 является обеспечение действенных мер воздействия на субъекты хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг - которые не соблюдают установленные ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства- агрессора.

Для этого документ предлагает внести изменения в статью 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях, дополнив ее частями 4 и 5, которыми устанавливается ответственность в виде штрафа за публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное извещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг, музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено.

Адвокат Роман Симутин отметил, что при условии принятия законопроекта, в Украине возрастут штрафы за российскую музыку в общественных местах.

"По новому законопроекту руководители заведений будут ответственны за то, чтобы российская музыка не звучала в их помещениях. Штрафы будут налагаться на них, а не на отдельных граждан", - уточнил эксперт в своем Telegram.

Юрист объяснил, что сейчас такой штраф составляет всего 70 грн, однако документ предлагает установить его на уровне:

  • от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5 100 до 8 500 грн) - за нарушение
  • от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 до 25 500 грн) - за повторное нарушение в течение года

"Поддержку этой инициативе уже выразили некоторые депутаты и языковой омбудсмен, аргументируя ее необходимостью укрепления национальной безопасности и уменьшения влияния государства-агрессора на украинцев", - рассказал Симутин.

Напомним, ранее мы рассказывали о штрафах за шум в квартире - сколько придется заплатить, если на вас пожалуются соседи.

Читайте также, как известную скрипачку уволили из-за отказа играть российскую музыку.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №9547, Telegram-канал адвоката Романа Симутина.

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