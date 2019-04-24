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Що робитиме перша леді Олена Зеленська: головні традиції дружини президента

STYLERЖиття    24.04.2019 - 13:33
Що робитиме перша леді Олена Зеленська: головні традиції дружини президента
Фото: Олена Зеленська (РБК-Україна)

Які є в Україні традиції поведінки першої леді – розповів експерт з політики Олександр Солонтай

За результатами виборів президента України, лідером на виборах із великим відривом від свого опонента Петра Порошенка стає Володимир Зеленський.

У зв’язку з цим багатьох українців цікавить, чим буде займатись нова перша леді – дружина Володимира Олена Зеленська.

Які є в Україні традиції поведінки першої леді, що вона може робити, доки її чоловік займає пост глави держави - про це у ранковій програмі радіо "Голос Столиці" розповів експерт з політики Олександр Солонтай.

"В Україні ми маємо дві традиції. Перша традиція стосується того, що перша леді - це непублічна особа, яку ніхто не бачить, яка сидить вдома. І друга традиція стосується того, що перша леді - це публічна особа, яка займається громадсько-суспільною, благодійною діяльністю", - пояснив експерт.

Що робитиме перша леді Олена Зеленська: головні традиції дружини президентаФото: Олена Зеленська з чоловіком (РБК-Україна)

В цілому суворих правил поведінки першої леді в Україні немає. Чим займатись дружині президента – вирішує вона сама.

"Чому я кажу вже традиції? Тому що в Україні, можна сказати, у половини президентів було так, а у другої половини було інакше. Можемо сказати, що обидві історії мають місце в усьому світі, тобто це не типова річ, що перша леді виходить на публіку лише інколи, а в основному займається домашніми справами. Так і в багатьох країнах бувало. І так само в багатьох країнах перша леді – це дуже публічна особа", - додав Солонтай.

Що робитиме перша леді Олена Зеленська: головні традиції дружини президентаФото: Олена Зеленська (РБК-Україна)

За його словами, преша леді також часто займається опікою над дітьми, інклюзивною освітою,  вищою освітою, питаннями благодійних меценатських акцій, музеями, культурою, міжнародного й міжкультурного діалогу, займається неформальними зустрічами.

"Вона також може займатися жіночими справами, ветеранськими справами. Тобто там, де обличчя жінки має додатковий аспект, що це і неофіційно, і водночас дуже офіційно", - підкреслив він.

Що робитиме перша леді Олена Зеленська: головні традиції дружини президентаФото: Олена Зеленська скоро стане першою леді (Facebook.com)

Що саме перша леді буде робити, коли її чоловік вступить на посаду – поки невідомо.

Вона сама раніше заявила, що у неї поки що є трохи часу для того, щоб вирішити, чим вона буде займатись, коли її чоловік Володимир Зеленський очолить країну. За її словами, вона б хотіла продовжити писати жарти для "Кварталу 95" та охоче редагувала б офіційні виступи чоловіка.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, ким мріє стати її донька. За словами дружини Володимира Зеленського, їхня донька Олександра дуже емоційно реагувала на вибори президента України.

Крім того, ми писали, як зміниться життя президента Зеленського та те, як будуть охороняти його життя. Стало відомо, чи зможе він кудись ходити без охорони.

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