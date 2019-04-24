Що робитиме перша леді Олена Зеленська: головні традиції дружини президента

Фото: Олена Зеленська (РБК-Україна)

Які є в Україні традиції поведінки першої леді – розповів експерт з політики Олександр Солонтай

За результатами виборів президента України, лідером на виборах із великим відривом від свого опонента Петра Порошенка стає Володимир Зеленський.

У зв’язку з цим багатьох українців цікавить, чим буде займатись нова перша леді – дружина Володимира Олена Зеленська.

Які є в Україні традиції поведінки першої леді, що вона може робити, доки її чоловік займає пост глави держави - про це у ранковій програмі радіо "Голос Столиці" розповів експерт з політики Олександр Солонтай.

"В Україні ми маємо дві традиції. Перша традиція стосується того, що перша леді - це непублічна особа, яку ніхто не бачить, яка сидить вдома. І друга традиція стосується того, що перша леді - це публічна особа, яка займається громадсько-суспільною, благодійною діяльністю", - пояснив експерт.

Фото: Олена Зеленська з чоловіком (РБК-Україна)

В цілому суворих правил поведінки першої леді в Україні немає. Чим займатись дружині президента – вирішує вона сама.

"Чому я кажу вже традиції? Тому що в Україні, можна сказати, у половини президентів було так, а у другої половини було інакше. Можемо сказати, що обидві історії мають місце в усьому світі, тобто це не типова річ, що перша леді виходить на публіку лише інколи, а в основному займається домашніми справами. Так і в багатьох країнах бувало. І так само в багатьох країнах перша леді – це дуже публічна особа", - додав Солонтай.

Фото: Олена Зеленська (РБК-Україна)

За його словами, преша леді також часто займається опікою над дітьми, інклюзивною освітою, вищою освітою, питаннями благодійних меценатських акцій, музеями, культурою, міжнародного й міжкультурного діалогу, займається неформальними зустрічами.

"Вона також може займатися жіночими справами, ветеранськими справами. Тобто там, де обличчя жінки має додатковий аспект, що це і неофіційно, і водночас дуже офіційно", - підкреслив він.

Фото: Олена Зеленська скоро стане першою леді (Facebook.com)

Що саме перша леді буде робити, коли її чоловік вступить на посаду – поки невідомо.

Вона сама раніше заявила, що у неї поки що є трохи часу для того, щоб вирішити, чим вона буде займатись, коли її чоловік Володимир Зеленський очолить країну. За її словами, вона б хотіла продовжити писати жарти для "Кварталу 95" та охоче редагувала б офіційні виступи чоловіка.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, ким мріє стати її донька. За словами дружини Володимира Зеленського, їхня донька Олександра дуже емоційно реагувала на вибори президента України.

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