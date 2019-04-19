Не хоче лізти в цю багнюку: Олена Зеленська розповіла, ким мріє стати її дочка

Олена Зеленська (УНІАН)

Дружина Зеленського розповіла, як дочка реагує на вибори

Дружина кандидата в президенти України Володимира Зеленського зізналася, що чоловік вже переживає за майбутню професію доньки Олександри. Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю для видання "Сегодня".

Зеленська зазначила, що 14-річна дочка Олександра останнім часом подумувала про журналістику, але після виборчої компанії вона повідомила, що не хоче в це лізти.

"Плани щодо майбутньої професії змінюються, причому дуже часто. Вова з цього приводу починає трохи переживати, адже нам уже треба готуватися до вступу. І хоча залишилося ще три роки, треба вже визначатися, які предмети мають бути в пріоритеті. А Саша поки думає. Останні її думки були пов'язані з журналістикою, але після всіх цих скандалів вона сказала, що не хоче лізти в цю багнюку. Ми намагаємося їй пояснити, що журналістика буває різною, не всі журналісти однакові. Так що поки вона вирішує", - розповіла Олена Зеленська.

Дочка Володимира Зеленського Олександра (1+1)

Також вона зізналася, що в їхній родині панує демократія і всі обов'язки розділені. Якщо потрібно прийняти якесь глобальне рішення, то Володимир Зеленський і Олена Зеленська радяться з дітьми.

"У нас демократія. Звичайно, як і у багатьох сім'ях, у нас розділені обов'язки. Тато більше займається зовнішньою політикою, мама — внутрішньої. Оскільки папи на всіх не вистачає, більше часу з дітьми проводжу я, тому в основному і вирішую всі організаційні питання. Іноді сам Володимир не проти в чомусь взяти участь, але я намагаюся звільнити його від додаткових обов'язків. Хоча глобально всі великі рішення в житті нашої сім'ї ми приймаємо, зрозуміло, разом. У тому числі радячись з дітьми: вони ж теж живуть в сім'ї і повинні бути всім задоволені", - додала дружина кандидата в президенти України.

Іноді для того, щоб провести разом відпочинок, Зеленським доводиться старшу дочку відпрошувати зі школи, так як відпустка не завжди збігається з канікулами.

"Якщо у нас з'являється можливість кудись поїхати, ми завжди беремо з собою дітей. І, чесно кажучи, це не завжди добре. Тому що наші відпустки не завжди збігаються зі шкільними канікулами, і нам доводиться відпрошувати Сашу зі школи. А все для того, щоб більше часу провести разом. Ми намагаємося дотримуватися традиції разом вечеряти, але через складні графіки і це не завжди вдається. Це найпрекрасніший час дня, коли ми можемо всією родиною щось обговорити. Кілька років поспіль нам вдавалося поєднати зимовий відпочинок і день народження наших хлопчиків. Це було дуже зручно. Адже в Києві вже святкувати досить важко — стільки друзів, знайомих, яких і хочеться, і треба запросити. А коли ти у від'їзді, питання трохи полегшується", - розповіла Зеленська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Зеленська відверто розповіла про сварки з чоловіком і ревнощі.

А також розповідали про те, що дружина Володимира Зеленського розповіла, як він готується до дебатів з Петром Порошенком.