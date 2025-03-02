Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых актеров 2024 года: список

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рейтинг Forbes.

За последний год звезда фильма "Миссия: Красный" Дуэйн Джонсон заработал 88 миллионов долларов. Основной доход актеру принес гонорар за съемки в проекте Amazon, а также доля от прибыли сверхуспешного мультфильма "Моана-2". Кадр из фильма "Рэмпейдж"

Почти не отстал от него Райан Рейнольдс, который пополнил свой счет на 85 миллионов долларов.

Напарник Джонсона по фильмам "Красное уведомление" и "Форсаж" получил внушительные гонорары за роли в "Дэдпуле и Росомахе", "Воображаемых друзьях", а также за документальный фильм "Добро пожаловать в Рэксем" об одноименном футбольном клубе, долю в котором он владеет вместе с Робом МакЭлгенни. Кадр из фильма "Шестеро вне закона"

Третье место занял Кевин Харт. В прошлом году он появился в неудачной экранизации игры Borderlands, а также в фильмах "Крепкий Гарт" и "Воздушное ограбление", созданных для Netflix. Кадр из фильма "Крепкий Гарт"

Среди актрис больше всех заработала Николь Кидман (31 миллион долларов). Кадр из фильма "Девять незнакомцев"

Общая десятка звезд-лидеров выглядит следующим образом:

1. Дуэйн Джонсон (88 млн долларов)

2. Райан Рейнольдс (85 млн долларов)

3. Кевин Гарт (81 млн долларов)

4. Джерри Сайнфелд (60 млн долларов)

5. Хью Джекман (50 млн долларов)

6. Брэд Питт (32 млн долларов)

7. Джордж Клуни (31 млн долларов)

8. Николь Кидман (31 млн долларов)

9. Адам Сэндлер (26 млн долларов)

10. Уилл Смит (26 млн долларов)

К слову, в прошлом году рейтинг самых дорогих возглавил Адам Сэндлер, который в 2023-м заработал 73 миллиона долларов. Во многом это удалось сделать благодаря сотрудничеству актера со стриминговым сервисом Netflix.

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