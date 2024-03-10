Названы имена самых высокооплачиваемых актеров 2023 года: список

Каждый год Forbes обнародует списки по итогам года и в этот раз журнал назвал самых высокооплачиваемых актеров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рейтинг Forbes.

Forbes назвали 10 самых высокооплачиваемых актеров в 2023 году

Forbes ежегодно составляет рейтинги лучших актеров, определяет самых влиятельных женщин и мужчин мира и, конечно, называют самых богатых людей мира. Сейчас дошел черед и до самых высокооплачиваемых актеров и их 10.

На этот раз рейтинг самых дорогих возглавил Адам Сендлер, за прошлый год заработавший 73 миллиона долларов. Во многом это удалось сделать благодаря сотрудничеству актера со стриминговым сервисом Netflix.

К примеру, В прошлом году с участием Сэндлера на стриминге вышли комедии "Убийство в Париже", а также анимационный фильм "Лео".

Адам Сендлер (фото: instagram.com/adamsandler)

Но кроме него в список вошли следующие актеры:

Марго Робби

Том Круз

Райан Гослинг

Мэтт Дэймон

Дженнифер Энистон

Леонардо Ди Каприо

Джейсон Стейтем

Бен Аффлек

Дензел Вашингтон

Заработки актеров начинаются с 24 миллионов долларов, и эту сумму получает Дензел Вашингтон. Бен Аффлек получил 38 миллионов благодаря тому, что стал режиссером и соавтором фильма "Air", собравшего 90 миллионов в прокате.

Дензел Вашингтон (фото: instagram.com/denzelwashington.official)

Бен Аффлек (фото: instagram.com/benaffleckofc)

Джейсон Стейтем в 2023 году был инициатором трех крупнобюджетных франшиз - "Форсаж 10", "Мэг 2: Впадина" и "Неудержимые 4", за что заработал 41 миллион долларов и находится на уровне заработка легендарного Леонардо Ди Каприо, заработавшего такую же сумму и почти догнал Дженнифер Энистон с ее 42 миллионами долларов.

Джейсон Стейтем (фото: instagram.com/jasonstatham)

Леонардо Ди Каприо (фото: instagram.com/citazionidicaprio)

Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Звезда самого кассового фильма "Барби" Райан Гослинг и Мэтт Дэймон имеют в итоге по 43 миллиона долларов. Их обогнал Том Круз, получающий процент от кассовых сборов и других доходов, начиная со дня выхода фильма, даже до того, как студия возвращает свои деньги. В 2023 году он заработал на последнем фильме серии "Миссия невыполнима".

Райан Гослинг (фото: instagram.com/mattdamonteam)

Мэтт Дэймон (фото: instagram.com/goslingdaily)

Том Круз (фото: instagram.com/tomcruise)

Коллега Гослинга Марго Робби заняла вторую позицию со своими 59 миллионами. Такая сумма вышла у актрисы благодаря "Барби", поскольку она получила примерно 12,5% всех доходов.

Марго Робби (фото: instagram.com/margottr0bbie_)