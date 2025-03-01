"Оскар-2025". Самое интересное о кинопремии: номинанты, прогнозы, рекорды и скандалы

Для Голливуда прошлый год оказался насыщенным: Дэдпул сошелся в поединке с Росомахой, Блейк Лайвли и Джастин Бальдони подали друг на друга в суд на фоне пылких разногласий, "Мыслями наизнанку 2" покорил мир, в то время как сиквел "Джокера" - совсем наоборот.

Сезон наград также не обошелся без скандалов, и накануне церемонии вручения "Оскара", которая состоится в воскресенье, 2 марта , РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать интересные факты и рекорды среди нынешних номинантов.

Впервые за более чем полвека сразу два мюзикла претендуют на звание лучшего фильма

"Wicked: Чародейка" и "Эмилия Перес" стали первой такой парой со времен "Смешной девушки" и "Оливера!" в 1969 году. Возрождение мюзиклов частично можно объяснить тем, что теперь в категории "Лучший фильм" есть 10 номинаций, и это увеличивает шансы таких лент. Последним мюзиклом, который одержал победу в этой категории, был "Чикаго" в 2003 году.

Эдриен Броуди может установить еще один рекорд

Этот американский актер до сих пор остается самым молодым лауреатом в категории "Лучшая мужская роль" - ему было 29 лет, когда он получил статуэтку за фильм "Пианист" в 2002 году.

Однако после того звезда ни разу не попадал в список номинантов - вплоть до этого года, когда получил признание за роль в "Бруталисте". Если Броуди снова победит, то он станет первым человеком, который выиграл "Оскар" в этой категории с двумя первыми номинациями.

Сейчас только семь актеров могут похвастаться стопроцентной победой на "Оскаре" по крайней мере с двумя номинациями - Вивьен Ли, Хилари Суэнк, Кевин Спейси, Луиза Райнер, Кристоф Вальц, Хелен Хейс и Махершала Али.

Эдриен Броуди (фото: wikipedia)

Тимоти Шаламе - сильный соперник

Звезда "Дюны" и "Вонки" является главным конкурентом Броуди в борьбе за "Оскар" за лучшую мужскую роль, ведь его исполнение Боба Дилана в фильме "Совершенный незнакомец" получило высокие оценки критиков.

Если победит Шаламе, это не только исключит возможный рекорд Броуди, но и лишит его статуса самого молодого лауреата в этой категории. Правда, разница будет минимальной - Шаламе будет всего на 10 месяцев моложе Броуди на момент своей победы.

Тимоти Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)

"Эмилия Перес" может повторить сомнительную тенденцию

Несмотря на наибольшее количество номинаций, этот испаноязычный мюзикл может повторить судьбу других лент стриминговых платформ, которые получали много номинаций, но в итоге оставались без побед, например:

"Ирландец" (Netflix) - 0 "Оскаров" из 10 номинаций

"Манк" (Netflix) - 2 победы из 10

"Власть пса" (Netflix) - 1 победа из 12

"Убийцы цветочной луны" (Apple) - 0 побед из 10

"Эмилия Перес" имеет хорошие шансы в отдельных категориях, но, скорее всего, не сможет забрать большое количество наград. Единственным потоковым фильмом, который когда-либо выигрывал "Оскар" за лучший фильм, был "CODA" от Apple - и у него было всего три номинации.

Двое актеров из "Наследников" имеют общий минус

Киран Калкин и Джереми Стронг претендуют на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за свои работы в лентах "Настоящая боль" и "Ученик". Но они - единственные номинанты в этой категории, чьи фильмы не попали в список претендентов на звание "Лучшего фильма".

Отсутствие "Настоящей боли" в главной номинации вряд ли помешает Калкину победить, ведь он остается фаворитом. В этом году все актеры в категории номинируются на "Оскар" впервые, за исключением Эдварда Нортона, который уже трижды был номинирован.

"Субстанция" - первый боди-хоррор, номинированный на "Лучший фильм", и седьмой - в истории премии

До этого в этой категории выдвигались: "Экзорцист", "Ловушка", "Молчание ягнят", "Челюсти", "Шестое чувство" и "Черный лебедь".

"Субстанция" имеет высокие шансы на победу в категории "Лучший грим и прически". Это также может сыграть на руку Деми Мур в напряженной борьбе за "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".

Изабелла Росселлини номинирована за 8-минутную роль в "Конклаве", но это не самая короткая номинация в истории "Оскара"

Беатрис Стрейт выиграла эту же категорию - "Лучшая женская роль второго плана" - за свою игру в "Телесети", которая длилась всего 5 минут 2 секунды.

Дама Джуди Денч опережает ее лишь немного, получив статуэтку за роль во "Влюбленном Шекспире", которая длилась 5 минут 52 секунды.

Если же говорить не только о победителях, самая короткая номинированная роль принадлежит Гермионе Баддели в фильме "Комната наверху" (1959) - она была на экране всего 2 минуты 19 секунд.

А что касается продолжительности фильмов, то "Бруталист" (3 часа 35 минут с антрактом) может стать четвертым по продолжительности победителем в категории "Лучший фильм" после "Унесенных ветром", "Лоуренса Аравийского" и "Бен-Гура".

Изабелла Росселлини на премьере "Конклава" в октябре 2024 года (фото: wikipedia)

Звезда "Синг Синг" Колман Доминго номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль - и это всего через год после его предыдущей номинации за "Растина"

Бесспорно, это большое достижение. Но ему еще далеко до Бетт Дэвис и Грир Гарсон, которые в 1930-40-х годах получали по пять номинаций подряд.

Немного позади них - Аль Пачино, Элизабет Тейлор, Марлон Брандо, Тэлма Риттер и Дженнифер Джонс, каждый из которых имел четыре подряд номинации.

Все пять номинанток на лучшую женскую роль в этом году - из фильмов, которые также претендуют на "Оскар" за лучший фильм

Это может не казаться чем-то необычным, но следует заметить, что подобная ситуация случается впервые с 1977 года. Традиционно отсутствие пересечения между этими двумя категориями объясняли тем, что Академия реже номинировала ленты, сосредоточенные на женских историях, на главную награду.

Однако в последние годы тенденция изменилась - на "Оскаре" за лучший фильм побеждали фильмы с женщинами в центре сюжета, такие как "Земля кочевников", "CODA" и "Все всегда и одновременно".

До номинации Себастиана Стэна за роль в "Учениках" только семь актеров получали номинации за воплощение президентов США

Фрэнк Ланджелла получил признание за роль Ричарда Никсона, а Дэниел Дэй-Льюис и Рэймонд Масси - за образ Авраама Линкольна. Сэм Роквелл получил номинацию за роль Джорджа Буша-младшего, Александер Нокс - за Вудро Вильсона, а Джеймс Уитмор - за Гарри Трумэна.

Стэн немного отличается от остальных, ведь играет Дональда Трампа в его молодые годы, когда тот был магнатом недвижимости, а не во время президентства.

Себастиан Стэн (фото: wikipedia)

Биографический фильм про Робби Уильямса номинирован на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, но это еще не все

Его песня "Swing Supreme" звучит в ключевой сцене "Эмилии Перес", а его экс-коллеги из Take That появляются в начале фильма "Анора", когда в ночном клубе играет ремикс их хита "Greatest Day".

Ральф Файнс может стать "счастливым знаком" для "Конклава"

Последние два раза, когда британский актер был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль - за "Список Шиндлера" и "Английского пациента" - фильм, в котором он снимался, побеждал в главной номинации.

Если "Конклав" выиграет, Файнс установит рекорд по количеству ролей в фильмах, получивших статуэтку за лучший фильм. Он станет единственным актером, который снялся в четырех таких лентах (три других - "Список Шиндлера", "Английский пациент" и "Повелитель бури").

Однако отсутствие Эдварда Бергера среди номинантов на лучшую режиссуру значительно ослабляет шансы этого фильма. В истории премии только шесть лент одерживали победу в главной категории без соответствующей номинации на режиссуру.

Почему же Бергера не номинировали?

Одна из возможных причин - он, в отличие от пяти режиссеров, попавших в список, не писал и не был соавтором сценария своего фильма. "Конклав" адаптирован британским сценаристом Питером Строаном по роману Роберта Харриса.

Дайан Уоррен нацелена победить

В этом году автор песен получила уже 16-ю номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая оригинальная песня" за композицию "The Journey" из фильма "Батальон 6888". Но Уоррен до сих пор ни разу не побеждала. И поскольку кампания "Эмилии Перес" испытала трудности, а две ее песни могут разделить голоса между собой, сможет ли звезда наконец получить желаемое?

Дайан Уоррен (фото: wikipedia)

"Wicked: Чародейка" имеет непростые шансы на победу

Фильм не получил номинаций за режиссуру или сценарий, что значительно уменьшает его шансы. Впрочем, он получил несколько технических номинаций, а также актерские для Синтии Эриво и Арианы Гранде, хотя ни одна из них не является фавориткой в данной категории.

Двое номинантов пошли по следам матерей

Звезда "I'm Still Here" Фернанда Торрес претендует на "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" - вслед за своей матерью, Фернадой Монтенегру, которая в 1999 году стала первой бразильянкой, номинированной в этой категории за "Central Station".

Тем временем Изабелла Росселлини, снявшаяся в "Конклаве", тоже имеет выдающееся наследие: ее мать, Ингрид Бергман, шесть раз номинировалась на "Оскар" за лучшую женскую роль, дважды побеждала и еще однажды получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана.

Режиссер "Аноры" может стать первым, кто заберет четыре "Оскара" за один фильм

Шон Бейкер был вовлечен в несколько ключевых процессов создания ленты, поэтому лично может получить награды за "Лучший фильм", "Лучший монтаж", "Лучшую режиссуру" и "Лучший сценарий". Никому раньше такого не удавалось достичь.

Уолт Дисней в 1953 году получил четыре "Оскара" за одну ночь, но это было за четыре разных фильма.

Если "Анора" победит в главной категории, это будет второй год подряд, когда режиссер "Лучшего фильма" получает награду вместе с женой. Бейкер и его жена Саманта Кван могут повторить успех Кристофера Нолана и Эммы Томас, которые получили "Оскар" за "Оппенгеймера".

Шон Бейкер (фото: wikipedia)

Кошку в "Flow" зовут Flow

Мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" (англ. Flow) о кошке, которая выживает после наводнения, стал неожиданным фаворитом в категории "Лучший анимационный фильм", обойдя кассовые хиты "Мыслями наизнанку 2" и "Дикого робота" на "Золотом глобусе".

"Во время работы над Flow у кота не было имени. Мы просто называли ее Кошка. Но я неоднократно слышал от людей, что они считают, будто ее зовут Flow. Некоторые даже назвали своих кошек Flow! Так что, думаю, теперь мы можем официально называть ее так", - рассказал режиссер ленты Гинтс Зилбалодис.

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