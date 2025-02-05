Финалистка Нацотбора рассекретила, какой простой совет дала ей Тина Кароль

Несмотря на то, что известная певица не знала о существовании проекта Future Culture до Нацотбора, она сразу же поддержала молодых артистов.

"Тина нам говорила, что очень рада, что мы пришли, что мы отправили песню, потому что она вообще не знала, как и многие, что мы существуем. Она рада, что мы заявили о себе. И просто говорила: "Продолжайте, у вас все получается, просто расслабьтесь". На самом же деле, когда ты приходишь и хочешь проявить себя на полную, а ты не привык к камерам, к большой сцене", - отметила Ремез.

По словам финалистки Нацотбора, Кароль очень поддерживала группу Future Culture. А также дала совет - просто расслабиться и быть собой.

"Мы умеем импровизировать, умеем очень интересные музыкальные вещи делать, но когда нужно что-то показать конкретное - это было для нас интересным опытом. И она просто говорила нам расслабиться, и все получилось. Это тотальная такая поддержка", - отметила Дарья Ремез.



Группа Future Culture (фото: instagram.com/futurecultureua)

К слову, Тина Кароль впервые является музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2025, финал которого состоится уже в эту субботу, 8 февраля.

Все участники Нацотбора подчеркивают, что, несмотря на занятость, множество проектов и выступлений, известная артистка каждому дает дельные советы относительно конкурсной песни и номера.

Так, Влад Шериф рассказал, что Кароль попросила внести некоторые правки, после которых песня зазвучала иначе.

Маше Кондратенко артистка посоветовала добавить детский хор на припевы, чтобы усилить песню.

Певица FIЇNKA, которая стала 10-й финалисткой Нацотбора, рассказала, что Кароль поддержала ее, когда ее обвинили в якобы плагиате.