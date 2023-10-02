Украинская альпинистка стала первой, кто покорил сложную вершину в Гималях: вдохновляющая история

Украинская альпинистка Антонина Самойлова покорила вершину-восьмититысячник в Гималаях. Она стала первой украинкой, которая взошла на гору Манаслу (8163 метра). До этого на эту гору поднимались только мужчины-альпинисты из Украины. В 2022 году Самойлова дважды покорила Эверест.

Что известно об Антонине Самойловой и ее восхождении в Гималаях, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram альпинистки.

Восхождение на Манаслу

Как сообщила Антонина Самойлова, она вместе с группой покорила эту сложную вершину 28 сентября в 7 часов утра. На вершине горы в Гималаях был установлен украинский флаг. Украинку сопровождал ее шерп Фуро.

Манаслу стал третьей вершиной-восмититысячником для Антонины. В 2022 году украинка дважды поднялась на Эверест и это был особенный рекорд, так как покорить эту гору смогли 38 украинских альпинистов, среди которых было 8 женщин. Но дважды на эту гору поднялась только Самойлова.

Манаслу (также известная как Кутанг) - гора в Непале, которая считается 8 по высоте вершиной в мире. Находится в горном массиве Мансири-Гимал в Гималаях, на восток от Аннапурны. Высота этой вершины - 8163 м. И хотя украинские альпинисты поднимались на эту вершину, женщин ранее на ней не было.

Стоит отметить, что Эверест, самая высокая вершина на планете, также находится в Гималаях. Высота Эвереста - 8848, 86 м.

Антонина Самойлова покорила высокую вершину в Гималаях (фото: instagram.com/tonya.samoilova)

Что известно об Антонине Самойловой

Антонине 34 года, и она родом из Черкасс. Альпинистский опыт у нее не очень большой. В 2018 году она после смерти матери покорила свою первую вершину - гору Килиманджаро в Африке.

После - покорила Эльбрус (самая высокая точка Европы), потом Винсон (в Антарктиде), поднималась на вулканы Котопакси и Орисаба, покорила самую опасную гору в мире К2 Чогори, а потом дважды - Эверест.

Свои восхождения на Эверест Антонина посвятила отцу и брату - они оба пошли добровольцами на фронт. Отцу 58 лет, а брату - 21 год.

Сейчас Антонина проживает в Киеве, где у нее вместе с партнером есть собственный ресторан.

Украинская альпинистка Антонина Самойлова (фото: instagram.com/tonya.samoilova)