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Федоров звернувся до Маска по допомогу: "Росія намагається окупувати Україну"

Автор: Тетяна Самарук

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся у Twitter до Ілона Маска. Зокрема, він попросив забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.

Пост міністр опублікував у Faceboоk.

За його словами, Україна потребує підтримки, адже Росія намагається окупувати країну.

Також він зазначив, що Україну потрібно забезпечити станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.

"Ми потребуємо підтримки - попросив якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету. А також попросив звернутися до Російської Федерації, до думаючих росіян, які повинні виходити на вулиці, щоб зупинити війну", - написав Федоров.

Раніше ми повідомляли, що мама мільярдера Маска підтримала Україну.

Також ми писали, що Росія напала на Україну. Читайте, що відбувається зараз: онлайн.

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Михайло ФедоровУкраїна