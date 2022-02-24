Мама мільярдера Маска підтримала Україну: "сподіваюся, ви в безпеці"

Після того, як Путін оголосив, що починає спецоперацію в Україні й вводить російські війська на Донбас, увесь світ засуджує його збройну агресію. Також це зробила 73-річна Мей Маск - мама мільярдера та засновника SpaceX.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з Києва.

Зокрема, Мей Маск неодноразово прилітала в Україну на бізнес-конференції та презентації автобіографічної книги, а тепер підтримує її з-за кордону.

У профілі з 536-тисячною аудиторією вона показала ностальгічні кадри з Києва і заявила, що весь світ з Україною.

"Україно, світ слідкує за тобою. Мої думки з усіма чудовими людьми, яких я зустріла в Києві. Сподіваюся, ви в безпеці", - проникливо написала Мей Маск.

Також вона опублікувала серію фото з візитів до Києва 2017 та 2021 років, показала золотоверхі куполи та жовто-синій Пішохідний міст через Дніпро. На допис Мей Маск відреагували десятками жовто-синіх сердець.

73-річна мама мільярдера Маска підтримала Україну (instagram.com/mayemusk)