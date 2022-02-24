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Мама мільярдера Маска підтримала Україну: "сподіваюся, ви в безпеці"

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Четвер 24 лютого 2022 21:01
Мама мільярдера Маска підтримала Україну: "сподіваюся, ви в безпеці" Мама мільярдера Маска підтримала Україну (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Після того, як Путін оголосив, що починає спецоперацію в Україні й вводить російські війська на Донбас, увесь світ засуджує його збройну агресію. Також це зробила 73-річна Мей Маск - мама мільярдера та засновника SpaceX.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з Києва.

Зокрема, Мей Маск неодноразово прилітала в Україну на бізнес-конференції та презентації автобіографічної книги, а тепер підтримує її з-за кордону.

У профілі з 536-тисячною аудиторією вона показала ностальгічні кадри з Києва і заявила, що весь світ з Україною.

"Україно, світ слідкує за тобою. Мої думки з усіма чудовими людьми, яких я зустріла в Києві. Сподіваюся, ви в безпеці", - проникливо написала Мей Маск.

Також вона опублікувала серію фото з візитів до Києва 2017 та 2021 років, показала золотоверхі куполи та жовто-синій Пішохідний міст через Дніпро. На допис Мей Маск відреагували десятками жовто-синіх сердець.

Мама мільярдера Маска підтримала Україну: &quot;сподіваюся, ви в безпеці&quot;Мама мільярдера Маска підтримала Україну: &quot;сподіваюся, ви в безпеці&quot;Мама мільярдера Маска підтримала Україну: &quot;сподіваюся, ви в безпеці&quot;Мама мільярдера Маска підтримала Україну: &quot;сподіваюся, ви в безпеці&quot;Мама мільярдера Маска підтримала Україну: &quot;сподіваюся, ви в безпеці&quot;Мама мільярдера Маска підтримала Україну: &quot;сподіваюся, ви в безпеці&quot;

73-річна мама мільярдера Маска підтримала Україну (instagram.com/mayemusk)

Раніше ми повідомляли, що Настя Каменських, Дорн та інші зірки звернулися до росіян.

Також ми писали, що Антон Птушкін звернувся до росіян. Зокрема, він закликав росіян не вірити тому, що їм говорять по ТБ і в росЗМІ - йде справжня війна із загиблими.

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