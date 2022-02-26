Федоров обратился к Маску за помощью: "Россия пытается оккупировать Украину"

По его словам, Украина нуждается в поддержке, ведь Россия пытается оккупировать страну.

Также он отметил, что Украину нужно обеспечить станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

"Мы нуждаемся в поддержке - попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. А также попросил обратиться к Российской Федерации, к думающих россиян, которые должны выходить на улицы, чтобы остановить войну", - написал Федоров.