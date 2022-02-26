UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Федоров обратился к Маску за помощью: "Россия пытается оккупировать Украину"

Автор: Татьяна Самарук

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску. В частности, он попросил обеспечить Украину доступом к спутниковому интернету.

Пост министр опубликовал в Facebook.

По его словам, Украина нуждается в поддержке, ведь Россия пытается оккупировать страну.

Также он отметил, что Украину нужно обеспечить станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

"Мы нуждаемся в поддержке - попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. А также попросил обратиться к Российской Федерации, к думающих россиян, которые должны выходить на улицы, чтобы остановить войну", - написал Федоров.

Ранее мы сообщали, что мама миллиардера Маска поддержала Украину.

Также мы писали, что Россия напала на Украину. Читайте, что происходит сейчас: онлайн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровУкраина