Федоров звернувся до Маска по допомогу: "Росія намагається окупувати Україну"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся у Twitter до Ілона Маска. Зокрема, він попросив забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.

За його словами, Україна потребує підтримки, адже Росія намагається окупувати країну.

Також він зазначив, що Україну потрібно забезпечити станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.

"Ми потребуємо підтримки - попросив якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету. А також попросив звернутися до Російської Федерації, до думаючих росіян, які повинні виходити на вулиці, щоб зупинити війну", - написав Федоров.