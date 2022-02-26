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Федоров обратился к Маску за помощью: "Россия пытается оккупировать Украину"

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 15:27
Федоров обратился к Маску за помощью: "Россия пытается оккупировать Украину" Михаил Федоров обратился к Маску (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску. В частности, он попросил обеспечить Украину доступом к спутниковому интернету.

Пост министр опубликовал в Facebook.

По его словам, Украина нуждается в поддержке, ведь Россия пытается оккупировать страну.

Также он отметил, что Украину нужно обеспечить станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

"Мы нуждаемся в поддержке - попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. А также попросил обратиться к Российской Федерации, к думающих россиян, которые должны выходить на улицы, чтобы остановить войну", - написал Федоров.

Ранее мы сообщали, что мама миллиардера Маска поддержала Украину.

Также мы писали, что Россия напала на Украину. Читайте, что происходит сейчас: онлайн.

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Михаил Федоров Украина
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