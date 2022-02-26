Федоров обратился к Маску за помощью: "Россия пытается оккупировать Украину"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску. В частности, он попросил обеспечить Украину доступом к спутниковому интернету.
Пост министр опубликовал в Facebook.
По его словам, Украина нуждается в поддержке, ведь Россия пытается оккупировать страну.
Также он отметил, что Украину нужно обеспечить станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.
"Мы нуждаемся в поддержке - попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. А также попросил обратиться к Российской Федерации, к думающих россиян, которые должны выходить на улицы, чтобы остановить войну", - написал Федоров.
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