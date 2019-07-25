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Фанат Путіна показав, як Росія довела Крим до колапсу (фото)

STYLERЖиття    25.07.2019 - 09:01
Фанат Путіна показав, як Росія довела Крим до колапсу (фото)
Колапс в Криму (фото: колаж РБК-Україна)

Жителі Коктебеля страждають від сміттєвого і транспортного колапсу

Окупований Крим довели до нового колапсу - жителі курортного міста Коктебель зіткнулися із сміттєвою проблемою. Але це не єдина головна біль селища. Про це повідомив блогер Олександр Гірський, який також є прихильником Путіна, на своїй сторінці в Facebook.

За словами Гірського, в Коктебелі також спостерігається транспортний колапс із-за того, що місцева "влада" вирішили в розпал сезону поміняти асфальт і бордюри. Це стало причиною величезної пробки, яка тягнеться на кілька кілометрів.

Блогер опублікував кілька фотографій, які добре ілюструють події в Коктебелі.

Фанат Путіна показав, як Росія довела Крим до колапсу (фото)Фанат Путіна показав, як Росія довела Крим до колапсу (фото)

Фанат Путіна показав, як Росія довела Крим до колапсу (фото)

Колапс в Криму (фото: facebook.com/Александр Гірський)

Користувачі мережі також прокоментували пост Гірничого.

  • Блін, у чому підступ? ЕР за 5 років майже половину всіх доріг Криму побудувала? А де вони?
  • Це вони Тавриду вважають в обидві сторони;
  • Ви що не бачите, як члени ЕР, щоранку дружненько, великими рядами, виходять на будівництво наших доріг. Всі вони замасковані під трудових мігрантів;
  • Коли я їхав з Криму від Сімферополя до Феодосії і в Коктебель, а з нього в Керч, то банери через два-три кілометри красувалися едроснею, що типу вони побудували керченський міст, вони будують Тавриду, вони побудували аеропорт, ну не партія, а прям будівельна компанія!

Фанат Путіна показав, як Росія довела Крим до колапсу (фото)

Нагадаємо, що кримчанин показав порожні пляжі курортного міста Судак, яке раніше користувався великою популярністю серед відпочиваючих.

Раніше повідомлялося про те, що в Криму на пляжі Євпаторії випав сніг, який також супроводжувався сильними зливами.

Сприйняли день тиші занадто буквально: у Криму показали спорожнілі пляжі Росія офіційно признала Крим українським: з'явився доказ
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