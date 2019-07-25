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Фанат Путина показал, как Россия довела Крым до коллапса (фото)

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 09:01
Фанат Путина показал, как Россия довела Крым до коллапса (фото)
Коллапс в Крыму (фото: коллаж РБК-Украина)

Жители Коктебеля страдают от мусорного и транспортного коллапса

Оккупированный Крым довели до нового коллапса - жители курортного города Коктебель столкнулись с мусорной проблемой. Но это не единственная головная боль поселка. Об этом сообщил блогер Александр Горный, который также является сторонником Путина, на своей странице в Facebook.

По словам Горного, в Коктебеле также наблюдается транспортный коллапс из-за того, что местные "власти" решили в разгар сезона поменять асфальт и бордюры. Это стало причиной огромной пробки, которая тянется на несколько километров.

Блогер также опубликовал несколько фотографий, которые хорошо иллюстрируют происходящее в Коктебеле.

Фанат Путина показал, как Россия довела Крым до коллапса (фото)Фанат Путина показал, как Россия довела Крым до коллапса (фото)

Фанат Путина показал, как Россия довела Крым до коллапса (фото)

Коллапс в Крыму (фото: facebook.com/Александр Горный)

Пользователи сети также прокомментировали пост Горного.

  • Блин, в чем подвох? ЕР за 5 лет почти половину всех дорог Крыма построила? А где они?
  • Это они Тавриду считают в обе стороны;
  • Вы что не видите, как члены ЕР, каждое утро дружненько, большими рядами, выходят на строительство наших дорог. Все они замаскированы под трудовых мигрантов;
  • Когда я ехал по Крыму от Симферополя до Феодосии и в Коктебель, а из него в Керчь, то баннеры через два-три километра красовались едросней, что типа они построили керченский мост, они строят Тавриду, они построили аэропорт, ну не партия, а прям строительная компания!

Фанат Путина показал, как Россия довела Крым до коллапса (фото)

Напомним, что крымчанин показал пустые пляжи курортного города Судак, который раньше пользовался большой популярностью среди отдыхающих.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму на пляжи Евпатории выпал снег, который также сопровождался сильными ливнями.

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