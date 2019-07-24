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Кримчанин показав порожні пляжі відомого курортного міста (фото)

STYLERЖиття    24.07.2019 - 20:38
Кримчанин показав порожні пляжі відомого курортного міста (фото)
Пляжі Криму (фото: facebook.com/sandrokiriak1)

Житель Криму продемонстрував кількість відпочиваючих в Судаку

У мережі з'явилися нові фотографії "натовпу відпочиваючих" в окупованому Криму. Знімки курортного міста Судак, яке раніше користувалоя великою популярністю серед туристів, опублікував місцевий житель Сандро Киріак на своїй сторінці в Facebook.

Він показав види західної частині узбережжя курортного міста. На фото можна помітити, що раніше популярне місто Судак не сильно наповнене туристами. На пляжах люди є, але їх не так багато, як було до 2014 року.

Кримчанин показав порожні пляжі відомого курортного міста (фото)Кримчанин показав порожні пляжі відомого курортного міста (фото)Кримчанин показав порожні пляжі відомого курортного міста (фото)

Пляжі Криму (фото: facebook.com/sandrokiriak1)

У мережі прокоментували, що мовляв ще цілий серпень попереду.

Кримчанин показав порожні пляжі відомого курортного міста (фото)

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Криму показали спорожнілі пляжі колись популярних курортних міст.

Раніше повідомлялося про те, що посольство Російської Федерації у Великобританії визнало Крим українським. На карті, яку опублікували в офіційному Twitter-акаунті посольства РФ, півострів зображений як територія України.

Ми також писали про те, що в Криму окупанти визнали провал нової траси "Таврида", яку місцеві жителі називають "трасою смерті" через численних аварій.

Раніше понад 40 осіб були госпіталізовані після отруєння в дитячому таборі в Криму. Інцидент стався у таборі "Променистий", який знаходиться в Євпаторії. Стан дітей і вожатих, які потрапили в лікарню, в основному легкий та середній.

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