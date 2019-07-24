Накрив апокаліпсис: у Криму на пляжі випав сніг (фото)

Фото: Крим (GettyImages)

Штормове попередження зберігається для всього півострова

На окупованому Росією півострові Крим вирує негода. Наприклад, у Євпаторії пройшли сильні зливи і навіть сніг, який залишив свій слід на пляжах. Сильне штормове попередження оголошено на всьому півострові. Про це повідомляє користувач "Кримський бандерівець" на своїй сторінці в Twitter.

"Крим. Окуповану Євпаторію накрив апокаліпсис. Сильний вітер, град і злива. Вулиці перетворилися на річки. На пляжі випав сніг. Зберігається штормове попередження для всього півострова", - написав блогер під фотографіями.

Фото: Сніг в Криму (twitter.com/CrimeaUA1)

Фото: Негода в Криму (twitter.com/CrimeaUA1)

Користувачі в коментарях з іронією поцікавилися, чи немає ще каміння з неба.

Не залік! Каміння з неба не було... Господь, пали далі!

А коли будуть камені?

А брехали, що в Криму немає води.

Рідна гавань принесла поліпшення.

Скріншот коментарів (twitter.com/CrimeaUA1)

Як ми раніше писали, в Криму, який вже понад 5 років окупований Російською Федерацією, з кожним роком все менше туристів. Про це свідчать знімки, опубліковані в співтоваристві RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Раніше ми писали, що посольство Російської Федерації у Великобританії визнало Крим українським. Поки що на карті, яку опублікували в офіційному акаунті Twitter відомства. Так, окупований півострів зображений як на території України.