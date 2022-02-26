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ЄС офіційно ввів санкції проти Путіна і Лаврова

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Брюссель, Субота 26 лютого 2022 04:26
ЄС офіційно ввів санкції проти Путіна і Лаврова Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

ЄС включив в санкційні списки президента Росії Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, главу МЗС РФ Сергія Лаврова, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та інших російських політиків і чиновників. Введені обмеження проти компаній оборонної промисловості і низки банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Санкції проти Володимира Путіна також ввели США, Великобританія і Канада.

Які санкції ввів ЄС:

  • Персональні санкції: президент Володимир Путін, прем'єр Михайло Мішустін, глава МЗС Сергій Лавров, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, глава МВС Володимир Колокольцев, спецпредставник президента Сергій Іванов. Всього близько 100 осіб з Росії і Білорусі.
  • Заборона на експорт до Росії товарів для авіаційної та космічної промисловості.
  • Заборона на експорт продукції подвійного призначення, обладнання та технологій для НПЗ.
  • Санкції проти 60 провідних компаній оборонної промисловості, а також літакобудівних, кораблебудівних та інших підприємств. Серед них - РЖД, КамАЗ, "Ростех", Північне машинобудівне підприємство","Алмаз-Антей", "Калашников", "Сухой", "МіГ", "ОАК".
  • Санкції проти Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, Управління справами президента, Рособоронекспорту.
  • Санкції проти Альфа-Банку, Промсвязьбанка, банків "Відкриття" і "Росія".
  • Заборона для росіян і російських компаній зберігати на депозитах в європейських банках понад 100 тисяч євро заборона на продаж росіянам цінних паперів в Євро.
  • Спрощений візовий режим припиняється з 28 лютого.

Тим часом Болгарія закрила повітряний простір для літаків Росії у зв'язку зі спеціальною військовою операцією в Україні. До подібного рішення також прийшли Чехія і Польща.

Нагадаємо, що Італія підтримує відключення Росії від SWIFT.

Зазначимо, що в ЄС вже почали розробляти третій пакет санкцій проти Росії.

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