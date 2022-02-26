ЄС офіційно ввів санкції проти Путіна і Лаврова

ЄС включив в санкційні списки президента Росії Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, главу МЗС РФ Сергія Лаврова, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та інших російських політиків і чиновників. Введені обмеження проти компаній оборонної промисловості і низки банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС .

Санкції проти Володимира Путіна також ввели США, Великобританія і Канада.

Тим часом Болгарія закрила повітряний простір для літаків Росії у зв'язку зі спеціальною військовою операцією в Україні. До подібного рішення також прийшли Чехія і Польща.

Нагадаємо, що Італія підтримує відключення Росії від SWIFT.

Зазначимо, що в ЄС вже почали розробляти третій пакет санкцій проти Росії.