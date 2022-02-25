ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Facebook запустив нову функцію для українців: можна приховати пости від незнайомих людей

Новость на русском →
П'ятниця 25 лютого 2022 04:30
Facebook запустив нову функцію для українців: можна приховати пости від незнайомих людей Фото: Facebook запустив нову функцію для українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Популярна соціальна мережа Facebook запустила нову функцію для українців. Тепер можна незнайомим людям, яких у вас немає в друзях, заборонити переглядати ваші пости, а також завантажувати і ділитися фотографіями вашого профілю.

Про це розповів глава відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер на своїй сторінці в Twitter.

"Ми запустили нову функцію в Україні, яка дозволяє людям заблокувати свій профіль, щоб забезпечити додатковий рівень конфіденційності та безпеки", - заявив Глейхер.

Як включити цю функцію

  1. Натисніть "Ще" під своїм ім'ям
  2. Натисніть "Заблокувати профіль"
  3. Ще раз натисніть "Заблокувати профіль", щоб підтвердити дію.

Facebook запустив нову функцію для українців: можна приховати пости від незнайомих людейFacebook запустив нову функцію для українців: можна приховати пости від незнайомих людей

Як заблокувати Facebook від незнайомців (фото: twitter.com/ngleicher)

Нагадаємо, у ЗСУ закликали жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської та Харківської областей повідомляти про пересування російських військ.

За даними наших військових, російські війська будуть зміцнювати свої сили, і для цього планують підтягнути боєприпаси і паливо в цих регіонах.

Ми також писали про те, що вторгнення Росії в Україну з повномасштабними військовими діями засудили в усьому світі. При цьому люди вийшли на мітинги та акції на підтримку України у Великобританії, Ізраїлі, Австрії, Іспанії, Канади, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Швеції, Японії, Чехії та на Шрі-Ланці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога