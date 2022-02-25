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Італія підтримає відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

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П'ятниця 25 лютого 2022 20:34
Італія підтримає відключення Росії від SWIFT, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з головою дипломатії Італії Луїджі Ді Майо. Країна запевнила у своїй підтримці щодо відключення Росії від SWIFT.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський закликав ЄС накласти ембарго на Росію.

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