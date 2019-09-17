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Facebook закрив в Україні найпопулярніші сторінки: що сталося

STYLERЖиття    17.09.2019 - 13:07
Facebook закрив в Україні найпопулярніші сторінки: що сталося
Facebook видалив акаунти в Україні за фейки (Фото: колаж РБК-Україна)

У Facebook розповіли про метод виявлення фейків та навели приклади

Компанія Facebook видалила кілька сторінок, груп та облікових записів, які були причетні до скоординованої кампанії з дезінформації в Україні та в Іраку. Щодо нашої країни всього йдеться про видалення 168 акаунтів, 149 сторінок і 79 груп. Згідно з офіційною заявою компанії, вони були ідентифіковані як дезінформуючі завдяки поведінковому аналізу, а не за рахунок вмісту контенту.

Серед вдалених є Facebook-сторінки українських новинних видань Hyser, Znaj.ua та Politeka.

"Люди, які займалися цією справою, використовували підроблені облікові записи для управління групами і кількома сторінками, деякі з яких з часом змінювали свої імена, а також для підвищення залученості, поширення контенту та залучення людей на позаплатформові сайти, що зображують із себе новинні випуски", - йдеться в повідомленні.

Facebook закрив в Україні найпопулярніші сторінки: що сталося

Facebook видалив акаунти в Україні за фейки (Ілюстративне фото: з відкритих джерел)

Зазвичай у матеріалах йшлося про знаменитостей, шоу-бізнес, спорт, місцеві та міжнародні новини, політичні та економічні проблеми, включаючи українські вибори, політичних кандидатів та критику різних громадських діячів.

"Зазначається, що хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість, наш огляд пов'язав цю діяльність з української PR-компанією Pragmatico", - йдеться в повідомленні.

Присутність в Facebook: 168 облікових записів Facebook, 149 сторінок та 79груп.

Підписники: менше 4,2 мільйона облікових записів підписались на одну або кілька сторінок, і близько 401 тисяча облікових записів приєдналися хоча б до однієї з цих груп.

Реклама: близько 1,6 мільйона доларів США витрачено на рекламу в Facebook і Instagram.

"Ми визначили ці облікові записи в ході нашого внутрішнього розслідування підозрюваної скоординованої недостовірної поведінки в регіоні", - розповіли в Facebook.

Нижче наведено приклад вмісту, розміщеного деякими з цих сторінок.

Facebook видалив акаунти в Україні за фейки (Фото: скріншот newsroom.fb.com)

Нагадаємо, що Міністерство оборони США замовило розробку програмного забезпечення, за допомогою якого виявлятимуть фейкові новини в інтернеті.

Також повідомлялося, що сервіс обміну фотографіями Instagram вирішив запустити функцию, яка дозволить користувачам соцмережі повідомляти про фейковом контенті.

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