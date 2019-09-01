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Пентагон замовив розробку програми для боротьби з фейками

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 06:58
Пентагон замовив розробку програми для боротьби з фейками
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Міноборони США за допомогою програми буде відслідковувати пропагандистів в соцмережах

Міністерство оборони США замовило розробку програмного забезпечення, з допомогою якого будуть виявляти фейкові новини в Інтернеті. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Фахівці Пентагону будуть відслідковувати пропаганду в мережевих виданнях, соціальних мережах, аудіо - та відеороликах. Планується, що завдяки новому алгоритму спеціальна програма зможе переглядати до 500 тисяч новинних повідомлень і постів у соціальних мережах. Мета - виявити можливу маніпуляцію громадською думкою.

Почати роботу програма повинна в найближчий рік для запобігання можливого втручання в президентські вибори в США, запланованих на 2020 рік.

Нагадаємо, наприкінці липня Комітет з розвідки Сенату США опублікував відредаговану першу частину звіту, в якому містяться деякі підсумки розслідування про втручання Росії у вибори 2016 року.

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