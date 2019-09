Facebook видалив понад сотню українських акаунтів за поширення фейків

Фото: Facebook (facebook.com)

Серед видалених сторінок - українські ЗМІ Znaj.ua і Politeka

Компанія Facebook зупинила діяльність облікових записів і груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Facebook.

Повідомляється, що під час цієї операції Facebook видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп. У них було в сукупності близько 4,2 млн фоловерів. Сторінками і групами керували фейкові акаунти, а імена постійно змінювалися. Зазначимо, у прикладах видалених сторінок виявилися акаунти видань Znaj.ua, Politeka, Hyser.

"Адміністратори сторінок і власники акаунтів зазвичай публікують інформацію про знаменитостей, шоу-бізнес, спорт, місцеві і міжнародні новини, політичні і економічні проблеми, враховуючи українські вибори, політичних кандидатів і критику різних громадських діячів", - повідомили в Facebook.

Як повідомили в компанії, фейкові акаунти використовувалися для того, щоб керувати групами і сторінками, а також з метою "підвищення залученості, поширення контенту та залучення людей на позаплатформові сайти, що позиціонують себе як новинні видання".

"Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість, наша перевірка показала зв'язок цієї діяльності з українським PR-агентством Pragmatico", - відзначили в компанії.

У заяві Facebook наголошується, що компанія не хоче, щоб її сервіси "використовувалися для маніпулювання людьми".

Фото: зразок вмісту, розміщеного на деяких з цих сторінок (newsroom.fb.com)

Нагадаємо, в Америці двопартійна група палати представників США через суд запросила внутрішні електронні листи та інші записи компаній Amazon, Facebook Inc, Apple Inc і Google Alphabet Inc в рамках антимонопольного розслідування. Повідомляється, що група законодавців шукає докази антиконкурентної поведінки компаній.

Як повідомляло РБК-Україна, більше 30 генеральних прокурорів штатів США планують почати розслідування відносно Google у зв'язку з можливими порушеннями антимонопольного законодавства.