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Instagram дозволить користувачам повідомляти про фейковий контент

Новини » Телеком & IT    16.08.2019 - 09:39
Instagram дозволить користувачам повідомляти про фейковий контент
Ілюстративне фото (pexels)

Скарги користувачів перевірятиме команда фактчекерів Instagram

Сервіс обміну фотографіями Instagram запустить функцію, яка дозволить користувачам соцмережі повідомляти про фейковий контент. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на TIME.

Зазначається, що користувачам Instagram для того, щоб подати сигнал про підозрілу інформацію, потрібно буде натиснути на три точки в верхньому правому куті повідомлення Instagram і по черзі позначити його як "невідповідне" і "фейкове".

Зазначено, що повідомленню може бути офіційно присвоєно статус "фейкове" після перевірки командою фактчекерів Instagram.

Так, представник соцмережі Стефані Отуей зазначила, що марковані таким чином повідомлення не будуть повністю видалятися з платформи, але їх просування за допомогою відповідних хештегів буде заборонено.

Нагадаємо, в травні повідомлялося, що Instagram заблокує хештеги, що поширюють фейки про вакцини. Йдеться про хештег щодо "доказово помилкових тверджень". Нова політика соцмережі стосуватиметься тих хештегів, які можуть здатися нешкідливими, але насправді використовуються для поширення спростованих тверджень.

Як писало РБК-Україна раніше, розробники соцмережі Instagram впровадили нову функцію - Data Download, за допомогою якої можна скачати весь контент зі свого профілю.

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