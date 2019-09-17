Facebook закрыл в Украине самые популярные страницы: что случилось

Facebook удалил аккаунты в Украине за фейки (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Facebook рассказали о методе выявления фейков и привели примеры

Компания Facebook удалила несколько страниц, групп и учетных записей, которые были причастны к скоординированной кампании по дезинформации в Украине и в Ираке. Относительно нашей страны всего речь идет об удалении 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп. Согласно официальному заявлению компании, они были идентифицированы как дезинформирующие благодаря поведенческому анализу, а не за счет содержания контента.

Среди удаленных есть Facebook-страницы украинских новостных изданий Hyser, Znaj.ua и Politeka.

"Люди, которые занимались этим делом, использовали поддельные учетные записи для управления группами и несколькими страницами, некоторые из которых со временем меняли свои имена, а также для повышения вовлеченности, распространения контента и привлечения людей на внеплатформенные сайты, изображающие из себя новостные выпуски", - говорится в сообщении.

Facebook удалил аккаунты в Украине за фейки (Иллюстративное фото: из открытых источников)

Обычно в материалах говорилось о знаменитостях, шоу-бизнесе, спорте, местных и международных новостях, политических и экономических проблемах, включая украинские выборы, политических кандидатов и критику различных общественных деятелей.

"Отмечается, что хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наш обзор связал эту деятельность с украинской PR-компанией Pragmatico", - говорится в сообщении.

Присутствие в Facebook: 168 учетных записей Facebook, 149 страниц и 79 групп.

Подписчики: менее 4,2 миллиона учетных записей подписались на одну или несколько из этих страниц, и около 401 тысяча учетных записей присоединились хотя бы к одной из этих групп.

Реклама: около 1,6 миллиона долларов США потрачено на рекламу в Facebook и Instagram.

"Мы определили эти учетные записи в ходе нашего внутреннего расследования подозреваемого скоординированного недостоверного поведения в регионе", - рассказали в Facebook.

Ниже приведен пример содержимого, размещенного некоторыми из этих страниц.

Facebook удалил аккаунты в Украине за фейки (Фото: скриншот newsroom.fb.com)

Напомним, что Министерство обороны США заказало разработку программного обеспечения, с помощью которого будут выявлять фейковые новости в интернете.

Также сообщалось, что сервис обмена фотографиями Instagram решил запустить функцию, которая позволит пользователям соцсети сообщать о фейковом контенте.