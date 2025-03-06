Без Face ID и за космическую цену. Инсайдеры раскрыли новые детали складного iPhone

Первый складной iPhone от Apple должен появиться в конце 2026 или начале 2027 года с дизайном в виде книги и премиальной ценой более 2000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Предполагаемые характеристики iPhone

Куо утверждает, что складной iPhone будет позиционироваться как устройство премиум-класса с соответствующей высокой ценой. Его стоимость может значительно превысить 2000 долларов.

При этом покупатели получат топовые характеристики, включая дисплей, который не будет заметно сгибаться при складывании, шарнир из нержавеющей стали и титановый сплав, а также корпус толщиной всего 4,5 мм в разложенном состоянии. Однако такая тонкость может привести к отказу от Face ID - Куо прогнозирует возвращение Touch ID.

По его словам, ограничения по толщине и внутреннему пространству не позволяют встроить модуль Face ID в устройство первого поколения. Вместо этого для биометрической аутентификации будет использоваться Touch ID, встроенный в емкостную боковую кнопку. Это похоже на кнопку Touch ID в iPad Air, но для iPhone без кнопки "Домой" сканер отпечатков пальцев будет использоваться впервые.

Куо ожидает, что устройство получит раскладной дизайн "книжка" с внутренним экраном примерно 7,8 дюйма и внешним экраном 5,5 дюйма. В разложенном виде экран iPhone будет сопоставим с iPad mini.

Apple также собирается продвигать устройство как один из первых складных смартфонов без видимого залома на дисплее, что подчеркнет его премиальность.

Кроме того, компания разрабатывает складной MacBook/iPad с 18-дюймовым экраном, использующим ту же технологию невидимого залома.

Что касается камер, аналитик считает, что устройство получит две камеры: фронтальную, которая будет работать как в сложенном, так и в разложенном состоянии, и основную с двумя объективами.

По словам Куо, складной iPhone будет иметь толщину около 4,5 мм в разложенном состоянии и 9,5 мм в сложенном. Это не самый тонкий складной смартфон на рынке, но один из самых тонких.

Для сравнения, самые популярные складные устройства, например от Samsung, имеют толщину около 12 мм в сложенном виде.

Окончательные технические характеристики должны быть утверждены в ближайшее время, а массовое производство начнется в четвертом квартале следующего года.

Первая версия складного iPhone будет выпускаться относительно небольшими объемами из-за сложности производства. Куо прогнозирует поставки в диапазоне от 3 до 5 миллионов устройств в 2026 году, а общий объем продаж к 2027 году может достичь 20 миллионов, включая продажи модели второго поколения, которая ожидается во второй половине 2027 года.

Как может выглядеть складной iPhone (иллюстративное фото: MacRumors)

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